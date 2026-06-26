Noua Zeelandă e tot mai îngrijorată de incursiunile militare ale Chinei

Testele de rachete balistice și incursiunile Marinei chineze vor deveni o caracteristică „persistentă” în Pacific pe măsură ce Beijingul își consolidează prezența militară, au avertizat oficiali neozeelandezi într-un document intern obținut de AFP, relatează Agerpres.

„Ne așteptăm ca acțiunile chineze, cum ar fi tranzitul grupului operațional al Marinei chineze în Marea Tasmaniei în februarie și lansarea de către China a unei rachete balistice intercontinentale în Pacific în septembrie 2024, să constituie o caracteristică persistentă a mediului nostru strategic”, se arată în raportul obținut în baza legilor privind libertatea de informare.

Documentul, datat din decembrie 2025, a fost redactat de Forțele de apărare și de Ministerul de Externe din Noua Zeelandă, în timp ce Wellingtonul monitoriza o flotilă a Marinei chineze în Marea Filipinelor.

„Oficialii din Noua Zeelandă sunt în contact strâns cu omologii lor australieni și mențin o supraveghere operațională asupra acestor nave”, indică textul.

Raportul de 15 pagini a fost transmis lui Christopher Luxon, prim-ministrului Noii Zeelande, precum și miniștrilor săi ai apărării, de externe și serviciilor de informații.

Marina Chinei face tot mai multe incursiuni în Pacific

China a alocat miliarde de dolari pentru înarmarea sa în ultimii ani, o tendință care a îngrijorat unele guverne, deși Beijingul insistă asupra faptului că obiectivele sale sunt pașnice.

Marina chineză, în special, s-a dezvoltat rapid în condițiile în care liderii celei de-a doua mari economii a lumii încearcă să extindă influența țării lor în Pacific, o regiune în care Statele Unite sunt de mult timp puterea militară predominantă.

Îngrijorările Wellingtonului cu privire la mișcările militare chineze fuseseră deja accentuate de desfășurarea, în februarie 2025, a trei nave de război chineze în Marea Tasmaniei, situată între Australia și Noua Zeelandă.

Cea mai mare parte a raportului transmis către AFP a fost cenzurată din motive de protecție a vieții private, securitate națională și confidențialitate.

O „expansiune progresivă” a Chinei

În părțile necenzurate, oficialii precizează că desfășurarea chineză din februarie 2025 în Marea Tasmaniei s-a derulat în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării.

„Aceasta include modul în care grupul de misiune și-a notificat intențiile de a efectua exerciții cu muniție reală, despre care considerăm că nu corespund celor mai bune practici internaționale și care au obligat mai multe companii aeriene să își modifice ruta”, mai scrie în raport.

Desfășurarea Beijingului din decembrie în Marea Filipinelor „a fost în concordanță cu expansiunea progresivă a prezenței securității maritime a Chinei în Pacificul de Sud în cursul ultimului deceniu”, este scris în document.

„Beijingul a desfășurat o gamă largă de nave militare în regiune, inclusiv, dar fără a se limita la, nave-spital, nave amfibii mari în sprijinul operațiunilor de ajutor umanitar și de ajutor în caz de dezastre, precum și nave de sprijin pentru evenimente spațiale”, subliniază documentul.

Navele de sprijin spațial sunt concepute pentru a urmări lansările de rachete, sateliții și activitatea rachetelor intercontinentale.