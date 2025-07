China neagă planurile pentru o bază militară în „curtea din spate” a SUA: „Ne concentrăm pe construirea de drumuri și poduri”

Ambasada Chinei în Fiji a negat joi că Beijingul ar dori o bază militară sau o zonă de influență în țările insulare din Pacific, după ce premierul din Fiji, Sitiveni Rabuka, a declarat că insulele încearcă să facă față unei Chine puternice care caută să-și extindă influența, relatează Reuters.

„Afirmațiile despre faptul că China ar înființa o bază militară în Pacific sunt narațiuni false”, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei, într-un comunicat.

„Prezența Chinei în Pacific se concentrează pe construirea de drumuri și poduri pentru a îmbunătăți traiul populației, nu pe staționarea de trupe sau înființarea de baze militare”, a adăugat sursa citată.

Rabuka a declarat miercuri că țara sa are o cooperare în domeniul dezvoltării cu China, dar că se opune ca Beijingul să înființeze o bază militară în regiune. În orice caz, a adăugat el, China nu are nevoie de o bază pentru a-și proiecta puterea în regiune.

China a testat în septembrie anul trecut o rachetă balistică intercontinentală care a survolat Fiji și a aterizat la 11.000 km de China, în apele internaționale ale Oceanului Pacific.

„Dacă pot să lovească cu precizie un spațiu gol, pot la fel de bine să lovească și un spațiu ocupat”, a declarat Rabuka la Clubul Național de Presă din Canberra.

Washingtonul a devenit îngrijorat de ambiția Chinei de a obține un punct de sprijin militar în Insulele Pacificului în 2018, când Beijingul a încercat să redezvolte o bază navală în Papua Noua Guinee și o bază militară în Fiji. Însă în cele din urmă ambele țări au ales Australia pentru aceste proiecte.

China încearcă să își extindă treptat influența în Pacific

Îngrijorarea a reapărut în 2022, când China a semnat un pact de securitate cu Insulele Solomon, determinând Washingtonul să avertizeze că va reacționa dacă Beijingul va înființa o prezență militară permanentă.

În luna noiembrie, adjunctul secretarului de stat american aflat la final de mandat, Kurt Campbell, a îndemnat administrația Trump să-și mențină atenția asupra regiunii, deoarece China urmărește să construiască baze pe insulele din Pacific.

Purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei a declarat joi că Fiji și China se respectă reciproc în ceea ce privește suveranitatea.

„China nu este interesată de competiții geopolitice sau de căutarea unei așa-numite ‘sfere de influență’”, se mai afirmă în comunicatul ambasadei chineze.

China a stabilit o prezență polițienească în Insulele Solomon, Kiribati și Vanuatu.

SUA au cel mai mare comandament militar în Pacific

Statele Unite au devenit o țară cu prezență în Oceanul Pacific în urmă cu mai bine de 100 de ani, dobândind poziții strategice în Hawaii, Filipine, Samoa, Guam, Insula Midway și Insula Wake, într-un mod pe care celebrul istoric american Ernest May l-a descris în cartea sa Imperial Democracy: The Emergence of America as a Great Power drept „nepăsător și aproape negândit”.

Hawaii a devenit oficial un stat al SUA în 1898, în timp ce alte teritorii precum Guam și Samoa Americană rămân până în prezent teritorii neîncorporate în uniune, ceea ce înseamnă, printre altele, că locuitorii lor au cetățenia americană, dar nu și drept de vot la alegerile prezidențiale din SUA.

SUA și-a extins puternic influența în regiune în anii premergători celui de-al Doilea Război Mondial, cu scopul de a contracara ambițiile imperiale ale Japoniei militariste. Regiunea și-a păstrat importanța strategică și după încheierea războiului în condițiile în care Washingtonul era îngrijorat de răspândirea comunismului în Asia de Est.

Comandamentul american unificat din Pacific a fost responsabil de planificarea operațiunilor pentru Războiul din Coreea și, ulterior, pentru cel din Vietnam.

Redenumit în 2018 Comandamentul Indo-Pacific al Statelor Unite (USINDOPACOM), acesta este cel mai vechi și cel mai mare dintre comandamentele unificate de luptă ale SUA.

Comandantul său, cel mai înalt ofițer militar american din Pacific, este responsabil pentru mai mult de 375.000 de membri ai forțelor armate americane, precum și pentru o zonă care acoperă peste 260.000.000 km², de la apele de pe Coasta de Vest a Statelor Unite până la apele de frontieră maritime de pe coasta de est a Indiei.

Potrivit unor estimări, 60% din toate forțele navale ale SUA sunt concentrate în baze din Oceanul Pacific.