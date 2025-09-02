Noul an școlar, după schimbările din Educație. „La noi la școală, profesorul de matematică va preda muzică, iar cel de religie, desen”

Noul an școlar va aduce o serie de schimbări în Educație, iar unele dintre ele vor fi resimțite din plin în cancelarii și în clase, mai ales în școlile din mediul rural și cele cu mulți profesori suplinitori. Am stat de vorbă cu directorul unei școli dintr-o localitate mică pentru a vedea ce înseamnă, practic, schimbările aduse de guvern pentru reducerea cheltuielilor din Educație.

Ciprian Ittu, profesor de matematică și TIC, este director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Poiana Mărului, județul Brașov. Noul an școlar aduce, în școli ca a lui, mai multe ore pentru profesori tutulari, salarii instabile pentru o parte dintre dascăli, lipsă de profesori la unele materii și o situație inedită – ore de muzică și desen predate de titulari din alte specializări. Efectele imediate ar putea fi oboseala profesorilor, riscul ca elevii să piardă materii importante și fragilitatea unei școli care ar trebui să ofere stabilitate și predictibilitate atât copiilor, cât și profesorilor. Un aspect pozitiv este introducerea orelor remediale, de ajutor mai ales elevilor cu lacune sau celor care nu reușesc să aprofundeze materia.

Norma didactică a crescut: ce înseamnă pentru profesori și elevi

Pentru profesori, cea mai mare provocare o reprezintă creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână. Norma aceasta reprezintă numărul minim de ore predate pentru plata unui salariu întreg. Dacă până acum norma era de 18 ore, începând cu acest an aceasta a crescut la 20. La prima vedere, două ore în plus pot părea puțin, dar impactul este uriaș.

