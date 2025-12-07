Noul film pe care Russell Crowe a așteptat mai bine de 10 ani să-l facă apare în sfârșit și în cinematografele din România: „Au fost multe momente în care putea să renunțe”

Revenit din nou în rolul principal al unui film de anvergură după o perioadă de declin a carierei, Russell Crowe îl joacă în filmul „Nuremberg” pe cel mai cunoscut lider nazist judecat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Celălalt rol principal este rezervat unui alt actor premiat cu Oscar. Lungmetrajul poate fi văzut în cinematografele din România din data de 12 decembrie, când are premiera generală.

Spre deosebire de filmele anterioare despre procesul cu miză uriașă desfășurat în orașul german Nürnberg, noul lungmetraj al regizorului James Vanderbilt nu este o dramă de tribunal, ci mai degrabă un thriller psihologic bazat pe cartea de non-ficțiune din 2013 a jurnalistului și scriitorului american Jack El-Hai, Nazistul și psihiatrul, explică Deutsche Welle.

Filmul Nuremberg, pentru care distribuitorii din România au ales să păstreze numele din engleză al orașului german, se învârtește în jurul interviurilor luate lui Hermann Göring (jucat de Russell Crowe) – comandantul-șef al Luftwaffe și al doilea cel mai puternic om al Germaniei naziste – de către psihiatrul armatei americane, locotenent-colonelul Douglas Kelley. Acesta trebuie să stabilească dacă liderul nazist este apt din punct de vedere mental să fie judecat.

Kelley este tânăr, ambițios și fascinat de natura răului. „Ce-ar fi dacă am putea diseca răul?”, întreabă el la început. „Ce îi face pe germani diferiți de noi?”. Personajul ar putea suna familiar pentru cei care au văzut docudrama omonimă în două părți ce a apărut în 2000, cu Alec Baldwin, Brian Cox și Christopher Plummer și Matt Craven, printre alții.

Însă Matt Craven l-a interpretat în producția respectivă pe Gustave Gilbert, un psiholog american mai cunoscut care a discutat cu cei puși sub acuzare în cadrul procesului.

Rolul lui Kelly este interpretat în noul Nuremberg de către actorul american Rami Malek, care a câștigat în 2019 Premiul Oscar pentru interpretarea lui Freddie Mercury în Bohemian Rhapsody.

Un film despre un criminal „fermecător”

În propria sa carte, 22 de celule în Nürnberg, Kelley a concluzionat că naziștii judecați, inclusiv Göring, erau oameni obișnuiți – poate ambițioși și cruzi, niște narcișiști, dar nu psihopați – și a avertizat că potențialul pentru un rău la nivelul celui comis de naziști nu este ceva specific germanilor, ci este prezent în orice societate, inclusiv în America.

De altfel, regizorul Vanderbilt a spus, într-un interviu acordat The Guardian, că acesta a fost unul dintre lucrurile care l-au marcat cel mai mult în timp ce citea cartea pe care și-a bazat lungmetrajul.

„Unul dintre lucrurile fascinante la Göring era faptul că era amuzant, sociabil, fermecător”, a afirmat cineastul. „Își iubea soția și copiii, ceea ce, pentru mine, îl face și mai înfricoșător. Știți, nu era un Darth Vader. Dar tânjea după putere și era împăcat cu suferința altora, atât timp cât își putea menține acea putere”, a adăugat el.

În afară de Crowe și Malek Rami, regizorul american a strâns pentru noul său lungmetraj alți actori apreciați precum Michael Shannon, Richard E. Grant, John Slattery și Leo Woodall

Russell Crowe a așteptat peste 10 ani să joace în filmul „Nuremberg”

Vanderbilt a muncit 13 ani pentru a strânge fondurile necesare pentru a face acest film independent și a afirmat că a găsit încă de la început un susținător devotat în Crowe, care a rămas alături de proiect în ciuda dificultăților de finanțare.

„Au fost multe momente în care Russell putea să renunțe; ar fi putut spune: «Băieți, nu cred că asta (n.r. filmul) se va întâmpla». Dar a rămas alături de noi”, a declarat Vanderbilt pentru USA Today pe covorul roșu la premiera din Statele Unite a filmului, unde a fost lansat în data de 7 noiembrie.

Crowe a declarat la rândul său că criminalul nazist a fost un personaj fascinant de interpretat și că sunt interesante diferitele etape ale vieții și ambițiilor liderului nazist, care au culminat cu procesele de la Nürnberg.

„Ajungi la finalul războiului, se hotărăște că va exista un proces. Iar Hermann, el încă mai crede că poate scăpa prin vorbele lui”, a spus actorul veteran într-un interviu pentru Reuters.

Crowe, din nou în cursa pentru Premiul Oscar?

„În rolul Mareșalului Reich-ului Göring, Crowe este pe rând impunător și înfricoșător, misterios de amuzant și cald – un abil manipulator social care îl atrage pe Kelley, interpretat de Malek, în plasa sa de minciuni”, a notat cunoscuta critică de film Jada Yuan într-o recenzie a filmului publicată de The New York Times.

„Este o revenire spectaculoasă a lui Crowe la nivelul premiilor Oscar și, cel puțin pentru o ureche de nespecialist în germană, actorul vorbește o germană impecabilă în primele 20 de minute ale filmului de două ore și jumătate”, a mai notat aceasta.

„În centrul filmului Nuremberg se află interpretarea monumentală a lui Russell Crowe în rolul lui Hermann Göring, mâna dreaptă a lui Hitler. Actorul premiat cu Oscar nu a mai oferit o prestație atât de impunătoare de la Cinderella Man al lui Ron Howard”, a scris și criticul de film Clayton Davis de la revista Variety.

Crowe, acum în vârstă de 61 de ani, a câștigat primul și până acum singurul său Premiu Oscar în 2001, datorită interpretării din celebrul film Gladiatorul.

Totuși, nu toate recenziile pentru noul său film au fost la fel de strălucitoare, unii critici considerând producția superficială în raport cu subiectul aborodat. „Impulsionat de interpretarea autoritară a lui Russell Crowe, Nuremberg este o dramă istorică realizată cu finețe, însă ritmul ei ponderat și reținerea emoțională o împiedică să surprindă pe deplin complexitatea subiectului abordat”, notează site-ul de specialitate Rotten Tomatoes în descrierea care înglobează recenziile publicate până acum pentru lungmetraj.

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului va anunța nominalizăriile pentru următoarea gală a Premiilor Oscar în data de 22 ianuarie a anului viitor, urmând ca prestigioasele statuete să fie decernate în data de 15 martie 2026.