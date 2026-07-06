Noul film „Supergirl” își continuă parcursul catastrofal la box office, care are un nou lider

Noul film „Supergirl” al studiourilor DC și Warner Bros a înregistrat o scădere dramatică de 74% a încasărilor în al doilea său weekend de la lansarea în cinematografe, vânzând bilete în valoare de doar 9,6 milioane de dolari la box office-ul nord-american, piața de referință pentru Hollywood, arată revista Variety.

Companiile rivale din industrie cred că încasările finale pentru weekendul recent încheiat vor fi chiar mai mici, după centralizarea oficială a estimărilor mai târziu în cursul zilei de luni.

Prăbușirea vine după ce în weekendul de debut „Supergirl” a încasat doar 37,1 milioane de dolari în America de Nord, ajungând acum la încasări totale de puțin peste 100 milioane de dolari în întreaga lume.

Actrița australiană Milly Alcock o interpretează pe Supergirl, care călătorește prin cosmos alături de Krypto, credinciosul ei companion, „Supercâinele”. Atunci când întâlnește o tânără extraterestră pe nume Ruthye, acceptă fără prea mare tragere de inimă să i se alăture într-o misiune pentru răzbunare și dreptate, potrivit descrierii oficiale.

Încasările slabe ale „Supergirl” vin în pofida bugetului său de producție de aproximativ 170 de milioane de dolari, la care s-au adăugat cheltuieli uriașe cu publicitatea și promovarea sa.

Criticii de film nu au primit bine „Supergirl”, filmul având o rată a aprobării din partea acestora de doar 54% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Pe IMDb, unde pot publica evaluări și spectatorii obișnuiți, filmul are o notă medie de 6,1 / 10.

Un nou eșec financiar pentru filmele cu supereroi

Variety notează că, deși calculele financiare diferă de la un studio la altul, un film de o asemenea anvergură ar trebui să genereze încasări de cel puțin 375 de milioane de dolari pentru a atinge pragul de rentabilitate. Acest lucru se datorează în parte faptului că operatorii sălilor de cinema păstrează aproximativ jumătate din veniturile din bilete.

Revista specializată în industria divertismentului subliniază că o asemenea prezență slabă a publicului pentru a vedea noul lungmetraj evidențiază dificultățile cu care se confruntă genul filmelor cu supereroi, odinioară dominant la box office.

Situația e cu atât mai dramatică pentru filmele care se învârt în jurul unor protagoniști mai puțin cunoscuți. „Superman” de anul trecut a fost un succes, iar analiștii se așteaptă ca „Omul-Păianjen: O nouă zi”, ce va fi lansat la sfârșitul acestei luni, să aibă încasări uriașe.

Însă „Supergirl” și „Thunderbolts”, un alt film cu supereroi lansat anul trecut de studioul rival Marvel, sunt construite în jurul unor personaje care sunt prea puțin cunoscute în afara pasionaților de benzi desenate din Statele Unite.

Încasările din weekend au plasat „Supergirl” abia pe poziția a patra la box office-ul nord-american, în spatele noului film de animație „Minionii și monștrii”, a „Toy Story 5” și a „Young Washington”, un film despre celebrul Părinte Fondator al SUA care nu a fost lansat deocamdată și la nivel internațional. În Statele Unite a fost lansat la aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței față de Imperiul Britanic.

Nici noul film „Minions” nu a avut încasări pe măsura așteptărilor

Deși „Minionii și monștrii” a ocupat primul loc în box office în weekendul prelungit din Statele Unite, prilejuit de celebrarea Zilei Independenței, filmul pentru întreaga familie nu a reușit să provoace entuziasmul așteptat.

Filmul, un „prequel” plasat în Hollywood-ul anilor 1920 din universul animat „Sunt un mic ticălos” (Despicable Me) a debutat mult sub estimări, cu încasări de doar 36 de milioane de dolari în perioada vineri-luni și un total de 61 de milioane de dolari de la lansarea de miercuri. Înainte de weekend, se estima că „Minions & Monsters” va obține aproximativ 80 de milioane de dolari pe parcursul celor cinci zile.

Încasările inițiale reprezintă o scădere semnificativă față de filmele anterioare și marchează cel mai slab debut din întreaga franciză, chiar sub cel al primului „Sunt un mic ticălos” din 2010, care a reușit să încaseze 56 de milioane de dolari în weekendul tradițional.

Deși a fost primit bine atât de critici, cât și de public, încasările noului film sugerează că franciza este supraexploatată, potrivit Variety. În decurs de 16 ani au fost lansate șapte filme din seria „Sunt un mic ticălos”, ceea ce înseamnă, în medie, o nouă aventură la fiecare doi ani. Situația e radical diferită comparativ cu franciza „Toy Story”, care a produs doar cinci filme în decurs de 30 de ani.

„Șapte filme înseamnă un număr mai mare decât orice altă serie de animație. Publicul începe acum să dea semne de oboseală”, a declarat pentru Variety David A. Gross, editorul buletinului informativ despre box office FranchiseRe. El consideră că, chiar dacă filmul își va recupera costurile, „Minionii și monștrii” va fi un eșec pentru franciză.

Există însă și o veste bună pentru Universal și Illumination, studiourile din spatele acestei francize care s-a bucurat anterior de un mare succes comercial. „Minionii și monștrii” a avut încasări mai mari pe piețele internaționale, unde a vândut bilete în valoare de 98 de milioane de dolari.

Directorii studiourilor își vor pune probabil speranța în faptul că filmele de animație pentru întreaga familie au arătat în ultimii ani că pot obține încasări semnificative timp de luni de zile după data lansării.