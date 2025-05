Filmul care a stârnit nedumerire din cauza astericsului din titlu și-a păstrat coroana la box office pentru al doilea weekend la rând

„Thunderbolts*”, noul film de la studioul Marvel în care joacă și actorul român Sebastian Stan, a rămas pe primul loc în clasamentul box office, cu încasări de 33,1 milioane de dolari în al doilea weekend de rulare, anunță revista Variety.

Vânzările de bilete au scăzut cu 55% față de weekendul de debut de săptămâna trecută, când lungmetrajul cu supereroi a încasat 74 de milioane de dolari, marcând o menținere mult mai bună decât în cazul altor filme Marvel recente care au înregistrat un weekend semnificativ în al doilea weekend. Printre acestea s-au numărat Captain America: Brave New World din februarie (cu o scădere de 68% în a doua săptămână), Ant-Man and the Wasp: Quantumania din 2023 (scădere de 70%), The Marvels (o scădere uriașă de 78%) și Thor: Love and Thunder din 2022 (cu 67% mai puțin).

Thunderbolts* a debutat mai slab decât toate aceste filme cu pretenția la titlul de „blockbuster” (cu excepția The Marvels), însă recenziile bune din partea criticilor și recomandările pozitive ale fanilor ar putea ajuta lungmetrajul în care Sebastian Stan revine în rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier să dea dovadă de reziliență în sălile de cinema.

După primul weekend, Disney a încercat să trezească interesul publicului pentru Thunderbolts*, dezvăluind semnificația asteriscului din titlu – grupul pestriț din centrul poveștii va fi cunoscut de acum înainte drept „The New Avengers” (Noii Răzbunători).

Sebastian Stan va juca și în cel mai așteptat film Marvel din ultimii ani

Studioul a mai dezvăluit că acest grup de antieroi va apărea și în filmul Avengers: Doomsday, programat pentru 2026. Disney speră că această informație despre distribuție va convinge publicul să facă cunoștință cu echipa Thunderbolts înainte de uriașa reuniune a supereroilor de anul viitor.

Până acum, Thunderbolts* a vândut bilete în valoare de 128,5 milioane de dolari în America de Nord și 143,700 milioane în restul lumii, ajungând la un total global de aproximativ 272 de milioane de dolari. Având în vedere că filmul a costat 180 de milioane de dolari pentru a fi produs și aproximativ 100 de milioane pentru promovare, Thunderbolts trebuie să continue să genereze venituri pentru studioul Marvel deținut de Disney pentru a-și justifica prețul ridicat.

Directorul general al Disney, Bob Iger, a lăudat Thunderbolts* la începutul acestei săptămâni, numind această aventură supereroică neconvențională „primul și cel mai bun” exemplu al noii strategii cinematografice Marvel. Comentariile sale vin în contextul în care Universul Cinematic Marvel a suferit în ultima perioadă eșecuri comerciale cu filme ca Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels și Captain America: Brave New World – lungmetraje în care gigantul american al divertismentului își pusese mari speranțe.

„Am învățat de-a lungul timpului că cantitatea nu generează neapărat calitate”, a spus Iger în timpul unui apel cu investitorii. „Și, sincer, am recunoscut cu toții că ne-am pierdut puțin atenția încercând să facem prea mult”, a adăugat el.

Bob Iger, CEO-ul Disney, Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filmul „Minecraft” se apropie de încasări de un miliard de dolari

Între timp, A Minecraft Movie și Sinners au depășit praguri importante la box office, ceea ce indică rezistența impresionantă a fiecărui film pe marile ecrane.

Pe locul doi la box office-ul nord-american, Sinners a rămas puternic, cu încasări de 21,1 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare și o scădere de doar 36% față de weekendul precedent. Thrillerul cu vampiri continuă să se bucure de o reziliență pe termen scurt fără precedent la box office-ul nord-american și, în weekend, a depășit pragul important de 200 de milioane de dolari.

Acum, vânzările de bilete pentru acest film cu rating R, ceea ce înseamnă că în SUA poate fi vizionat de minorii sub vârsta de 17 ani doar cu un adult însoțitor, se ridică la 216 milioane de dolari pe piața internă și 68 de milioane în străinătate, pentru un total global de 283 de milioane de dolari.

A Minecraft Movie a rămas pe locul trei, cu 8 milioane de dolari în al șaselea weekend pe marile ecrane. Până acum, adaptarea jocului video realizată de Warner Bros. a generat impresionanta sumă de 409 milioane de dolari în America de Nord și 909 milioane la nivel global.

Atât timp cât filmul își menține avântul în aglomeratul sezon de vară, filmul Minecraft va deveni prima lansare cinematografică din 2025 care va atinge borna de încasări de un miliard de dolari.

Noul film cu Ben Affleck a impresionat la rândul său

Thrillerul de acțiune al lui Ben Affleck, The Accountant 2, s-a menținut pe locul patru, cu 6,09 milioane de dolari în al treilea weekend, o scădere de doar 36% față de weekendul precedent.

Filmul produs de studioul Amazon MGM a încasat 50,8 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord și 71 de milioane la nivel mondial. Este un total impresionant pentru această continuare cu rating R, mai ales că se adresează unui public mai matur. Însă The Accountant 2 are un buget mare de 80 de milioane de dolari.

Având în vedere că studiourile și cinematografele împart veniturile din vânzările de bilete, filmul ar putea avea dificultăți în a deveni profitabil pe durata rulării în sălile de cinema. Însă acest lucru va conta mai puțin pentru Amazon MGM dacă The Accountant 2 se va bucura de o a doua viață odată cu lansarea sa ulterioară pe Prime Video, platforma de streaming a companiei fondate de Jeff Bezos.

Clown in a Cornfield, un film horror cu buget redus, a completat clasamentul top 5 la box office-ul nord-american, cu încasări de 3,8 milioane de dolari din 2.277 de săli de cinema.

Este, de fapt, un rezultat impresionant pentru acest film care, potrivit surselor din industria cinematografică, a costat sub 1 milion de dolari. După cum sugerează titlul, Clown in a Cornfield se învârte în jurul unui ucigaș mascat numit Frendo, care își lasă numeroasele victime într-un lan de porumb de lângă un orășel liniștit.

Filmul nu are însă deocamdată o dată de lansare și pentru cinematografele din România și rămâne de văzut dacă încasările din SUA vor convinge un distribuitor local să îl preia, având în vedere că el a primit din partea publicului o notă modestă de „C+” în sondajele realizate de CinemaScore.