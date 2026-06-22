Entuziasm uriaș pentru noul film „Toy Story 5”, care a umplut până la refuz cinematografele în weekendul de debut

Noul film „Toy Story 5” a dominat box office-ul nord-american în weekendul său de debut, cu încasări de 160 de milioane de dolari în America de Nord și peste alte 150 de milioane în restul lumii pentru a înregistra cea mai mare deschidere de până acum în 2026, relatează Variety.

Pe piața internă a Hollywood a depășit astfel o altă producție de animație, filmul „Super Mario Galaxy Movie” (131,7 milioane de dolari) al Universal Studios. „Toy Story 5” marchează totodată și cel mai bun debut din istoria francizei Pixar deținute de Disney, depășind recordul stabilit în 2019 de predecesorul său, care a obținut încasări de 120 de milioane de dolari în primele 3 zile de rulare în sălile de cinema.

A avut de asemenea al doilea cel mai mare debut din istorie pentru un film de animație, fiind depășit la acest capitol doar de lungmetrajul „Incredibles 2” din 2018 (182,7 milioane de dolari).

Regizat de Andrew Stanton, un veteran al studioului Pixar, al cincilea film „Toy Story” îi urmărește pe Woody (cu vocea lui Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) și gașca de jucării antropomorfizate, în timp ce fetița Bonnie care le are devine dependentă de noul ei gadget preferat – o tabletă inteligentă pentru copii, numită Lilypad.

Pe lângă numele impresionante din distribuția de voce, coloana sonoră a „Toy Story 5” include și un cântec nou de Taylor Swift: „I Knew It, I Knew You”.

Noul film „Toy Story 5”, o nouă lovitură pentru filmele de animație destinate întregii familii

Pe plan internațional, „Toy Story 5” a debutat cu 152 de milioane de dolari, ajungând la un total global spectaculos de 312 milioane de dolari. Bugetul de producție său de producție a fost de 250 de milioane de dolari, fără a include cheltuielile globale de marketing.

Revista Variety notează că noul lungmetraj Pixar ar trebui să rămână alegerea implicită pentru familiile ce vor să vadă un film în sălile de cinema, având în vedere recenziile excelente (94% pe agregatorul Rotten Tomatoes) și reacțiile publicului (nota „A” în sondajele CinemaScore la ieșirea din cinematografele nord-americane). Totuși, pe IMDb nota medie a filmului este ceva mai mică, de 7,7 / 10 în momentul de față.

Deși filmele de animație originale au întâmpinat dificultăți în ultimii ani, continuările unor titluri deja cunoscute au explodat în popularitate la box office. De exemplu, „Inside Out 2” al Disney din 2024 și „Zootropolis 2” din 2025 au încheiat parcursul în cinematografe cu încasări de 1,6 miliarde de dolari, respectiv 1,8 miliarde de dolari. Dacă aceste filme sunt un indicator pentru traiectoria pe care o va avea în cinematografe „Toy Story 5”, noul titlu ar putea deveni de departe cel mai profitabil al francizei (recordul este deținut în prezent de „Toy Story 4”, cu încasări 1,07 miliarde de dolari).

„Filmele pentru familie conduc industria încă de când aceasta și-a revenit puternic după pandemie în 2023. O mare parte din succesul genului vine din continuări și remake-uri live-action”, a declarat pentru Variety David A. Gross, care publică newsletterul de box office FranchiseRe. „Pixar și Disney sunt deosebit de bune în a-și dezvolta seriile de la un episod la altul. Este extrem de impresionant”, a subliniat el.

Actorii care dau vocea personajelor din filmul „Toy Story 5”, FOTO: Anfisa Polyushkevych / Landmark / Profimedia

Noul film al lui Steven Spielberg a cunoscut un declin brusc al vânzărilor de bilete

Pe un distant loc doi la box office-ul nord-american, noul film „Ziua adevărului” al lui Steven Spielberg, a obținut încasări de doar 17 milioane de dolari în al doilea său weekend în cinematografe.

Vânzările de bilete pentru lungmetrajul S.F. au cunoscut astfel o scădere puternică de 62% față de debut. Deși nu este o prăbușire catastrofală, acest tip de declin sugerează că filmul nu rezonează dincolo de publicul de bază format din bărbați mai în vârstă, care au crescut cu filmografia extinsă a lui Spielberg.

„Ziua adevărului” a vândut până acum bilete în valoare de 78 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și 82 de milioane la nivel internațional, ajungând la un total global de 160 de milioane de dolari după două weekenduri de la lansare.

Având în vedere că filmul a costat 115 milioane de dolari și că operatorii sălilor de cinema păstrează în general jumătate din încasări, analiștii estimează că „Ziua adevărului” are nevoie de aproximativ 300 de milioane de dolari la nivel global pentru a deveni profitabil.