Noul James Bond a fost anunțat oficial și e unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood

Actorul britanic Robert Pattinson va fi următorul James Bond, anunță BBC.

Acum în vârstă de 40 de ani, Pattinson a obținut primul său rol important într-un film în urmă cu mai bine de două decenii, interpretându-l pe Cedric Diggory în filmul „Harry Potter și Pocalul de Foc”, lansat în 2005. Era un personaj relativ secundar, însă rolul a fost suficient pentru a-l face remarcat.

Trei ani mai târziu, a primit un rol principal în primul dintre cele cinci filme din seria „Twilight”, alături de Kristen Stewart, în care cei doi au interpretat rolul unor îndrăgostiți sortiți unui destin tragic.

Bazate pe romanele extrem de populare pentru adolescenți ale scriitoarei Stephanie Meyer, filmele au generat încasări de peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial până în 2012 și l-au consacrat pe Pattinson drept un adevărat idol al publicului feminin.

În 2010, revista Time l-a inclus în lista celor 100 de persoane care „au cea mai mare influență asupra lumii noastre”, afirmând, poate într-o manieră premonitorie, că „nu am văzut nici măcar a zecea parte din ceea ce este capabil să facă pe ecran”.

După un asemenea succes în rândul publicului larg, obținut datorită francizei „Twilight”, Pattinson a putut să se orienteze și către alte tipuri de proiecte cinematografice.

Filmele care l-au adus pe Robert Pattinson în cursă pentru rolul lui James Bond

Ulterior, a colaborat cu mai mulți regizori apreciați ai cinematografiei independente, printre care David Cronenberg, jucând în filmul acestuia, „Cosmopolis”, din 2012, dar și cu Werner Herzog, în „Queen of the Desert” (2015), precum și în „The Lighthouse” (2019), regizat de Robert Eggers.

Pattinson a explicat pentru publicația Screen Daily de ce a acceptat rolul din filmul de groază psihologică „The Lighthouse”, povestind că i-a spus lui Eggers: „Pur și simplu vreau să fac ceva neobișnuit.”

La începutul carierei sale, a vorbit despre cât de dificil îi era să facă față fanilor săi, adesea adoratori, care țipau de entuziasm.

„Deși face parte din meserie, am senzația că au fost plătiți să vină și să țipe la mine la ora 19:30”, a declarat el.

„Nu cred că nimic nu te poate pregăti pentru întâlnirea cu fanii. Nu știu de ce nu mă obișnuiesc cu asta, dar sunt complet copleșit de fiecare dată”.

În anul următor, însă, a revenit în zona marilor producții de studio, alături de regizorul Christopher Nolan în thrillerul SF „Tenet”, iar apoi, din nou, în 2022, cu „The Batman”, regizat de Matt Reeves și în care au mai jucat Zoe Kravitz și Paul Dano.

Actorul ales pentru rolul lui James Bond l-a jucat și pe Batman

Pattinson a explicat pentru publicația Screen Daily de ce a revenit la filmele cu bugete mari, declarând: „Cred că încercam să fac exact opusul a ceea ce făcusem până atunci. Am început să mă gândesc: «Chiar îmi doresc să fac ceva de anvergură»”.

„Trecuse foarte mult timp de când nu mai lucrasem la o producție cu un buget uriaș. Dar abordezi lucrurile exact în același mod”.

„The Batman” a primit, în general, cronici pozitive, contribuind la recâștigarea popularității lui Pattinson în rândul unui public mai larg și mai divers.

Până în 2025, când se afla pe covorul roșu la premiera comediei negre SF „Mickey 17”, regizată de Bong Joon Ho („Parasite”), actorul a declarat că i se pare „destul de ciudat” faptul că baza sa de fani era alcătuită acum în principal din bărbați.

„Sunt o mulțime de bărbați, ceea ce este ceva nou pentru mine!”, le-a declarat el jurnaliștilor de la Associated Press.

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