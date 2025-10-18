Noul lider al principalului partid de opoziție din Taiwan vrea pace cu China / Acuzații de ingerință chineză în timpul campaniei

Kuomintang (KMT), principalul partid de opoziție din Taiwan, și-a ales sâmbătă un lider nou, care se opune creșterii cheltuielilor pentru apărare, dar s-a angajat să asigure pacea cu China vecină, transmite Reuters.

Fosta parlamentară Cheng Li-wun, care va prelua conducerea partidului pe 1 noiembrie, a câștigat alegerile interne într-un moment de creștere a tensiunilor militare și politice cu Beijingul, care consideră că insula autoguvernată democratic este teritoriu chinez. Guvernul taiwanez se opune vehement revendicărilor de suveranitate ale Chinei.

Deși a pierdut alegerile prezidențiale de anul trecut, KMT și aliatul său mai mic, Partidul Popular Taiwanez (DPP), dețin împreună cele mai multe locuri în parlament, punând în dificultate Partidul Progresist Democrat de la guvernare, care încearcă să adopte bugetul și legislația de pe agenda sa.

KMT susține în mod tradițional relații strânse cu China, iar vorbind la sediul din Taipei, Cheng a declarat că partidul, sub conducerea sa, va fi un „creator de pace regională”.

„KMT va face din casa noastră cel mai puternic adăpost pentru toți împotriva furtunilor vieții. Pentru că vom proteja pacea peste Strâmtoarea Taiwan”, a spus ea.

Cheng, care și-a început cariera politică în DPP, a declarat în timpul campaniei că nu susține creșterea bugetului pentru apărare, o politică esențială pentru actuala administrație prezidențială din Taiwan, cheltuieli care se bucură și de un sprijin puternic din partea SUA.

Presa chineză de stat a scris despre victoria lui Cheng, dar guvernul de la Beijing nu a comentat pe moment situația.

Acuzații de ingerință chineză în alegerile din KMT

Cheng (55 de ani) l-a învins în alegerile din partid pe Hau Lung-bin (73 de ani), fost primar în Taipei, cu puțin peste 50% din voturi. Au votat mai puțin de 40% dintre membrii KMT.

Unul dintre susținătorii lui Hau, Jaw Shau-kong, candidatul de anul trecut al KMT la vicepreședinția Taiwanului, a lansat în această campanie acuzații de ingerință chineză, susținând că există conturi de social media care au răspândit dezinformări despre Hau.

China a declarat miercuri că alegerile au fost o chestiune a KMT și că mesajele din mediul online nu reprezintă o poziție oficială.

După ce a câștigat alegerile din KMT, Cheng a fost întrebată despre acuzațiile de ingerință chineză. Ea a susținut că este iresponsabil să folosești „eticheta roșie”, culoarea Partidului Comunist din China, ca „instrument ieftin pentru lupta politică”.

În Taiwan vor avea loc alegeri locale anul viitor, care, deși se concentrează preponderent pe problemele interne, vor reprezenta o unitate de măsură importantă înaintea scrutinului prezidențial din 2028.