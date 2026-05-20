Noul lider al Ungariei vorbește despre includerea României în Grupul de la Vișegrad. Anunțul lui Peter Magyar

Peter Magyar, care a preluat oficial funcția de premier al Ungariei în 9 mai, a declarat că este pregătit pentru o eventuală extindere a Grupului de la Vișegrad (V4), din care în prezent mai fac parte Polonia, Slovacia și Cehia.

Blocul conceput să promoveze interesele Europei Centrale în UE și-a pierdut din puterea diplomatică în ultimii ani din cauza diviziunilor dintre țările care fac parte din format, în special dintre fostul premier ungar, Viktor Orban, și prim-ministrul polonez Donald Tusk, a scris Politico.

„Grupul de la Vișegrad și-ar putea recâștiga vitalitatea și influența în cadrul Uniunii Europene”, a declarat actualul lider ungar, Peter Magyar, într-o conferință comună de presă cu Donald Tusk la Varșovia. „Personal, sunt gata să extindem această cooperare din Vișegrad pentru a include și alte țări”, a adăugat el.

Șeful guvernului de la Budapesta a menționat că un astfel de format extins ar putea cuprinde „țările nordice, poate Austria, Croația, Slovenia, România” sau țările din Balcanii de Vest, care nu fac parte din UE.

Magyar ia în calcul organizarea unui Summit V4 luna viitoare

Ungaria, care deține în prezent președinția V4, ar putea încerca să organizeze un summit al formatului în iunie la Budapesta, a mai spus Peter Magyar.

„Voi fi mai mult decât fericit”, a declarat premierul Poloniei. „Am așteptat mulți, mulți ani acest moment pentru a mă așeza din nou la aceeași masă cu un ungar, un slovac și un ceh pentru a discuta despre ce putem face împreună pentru națiunile noastre și în Europa”, a adăugat Donald Tusk.

Tusk a spus că Varșovia și Budapesta vor acționa unitar.

„Ungaria și Polonia vor acționa ca un singur pumn, fie la Bruxelles, fie în chestiuni geopolitice, fie în promovarea diverselor noastre interese comune, deoarece avem aproape exclusiv interese comune”, a mai afirmat el.

Donald Tusk s-a oferit să ajute Ungaria în reducerea dependenței energetice, spunând că Polonia și-a redus rapid o dependență puternică de petrolul și gazele rusești.

„Securitatea energetică este domeniul în care ne putem consolida cooperarea și, bineînțeles, vom saluta cu bucurie experiența pe care o are de oferit Polonia”, a declarat Magyar.