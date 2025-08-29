Compania de motoare Horse Powertrain, care are propriul centru de cercetare și producție în complexul Dacia din Mioveni, Argeș, a dezvoltat cel mai nou motor mild hybrid care va echipa modelele din gamele Dacia și Renault, începând din acest an.

Noile modele Dacia Sandero și Jogger, dar și viitorul Duster 4×4 cu cutie automată, vor fi disponibile cu noul motor proiectat, dezvoltat și construit în România de Horse Powertrain.

