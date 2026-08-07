„Noul război” a început să-și creeze liderii. Cum îl văd militarii de pe front pe Mihailo Drapatîi, noul șef al Apărării ucrainene

Noul comandant al armatei Ucrainei Mihailo Drapatîi face parte dintr-o categorie restrânsă de ofițeri superiori, formați direct în războiul actual, iar acest lucru îi influențează modul de a conduce, consideră locotenent-colonelului Denis Iaroslavski, comandant al unei unități de cercetare de pe frontul din Harkov, într-un dialog cu HotNews.

Interviul cu militarul a fost făcut în contextul în care Zelenski l-a demis pe Oleksandr Sîrskîi (61 de ani) de la conducerea forțelor armate naționale și l-a înlocuit cu Mihailo Drapatîi (44 de ani).

Schimbarea de la conducerea Forțelor Armate ale Ucrainei reprezintă o tranziție firească între două generații de lideri militari, însă meritele generalului Oleksandr Sîrski în apărarea țării nu trebuie minimalizate. Este opinia de pe front a locotenent-colonelului Denis Iaroslavski.

Denis Iaroslavski susține că noul comandant-șef, Mihailo Drapatîi, este unul dintre puținii generali formați de războiul început în 2022 și înțelege realitățile armatei ucrainene de astăzi.

HotNews a mai discutat, în ultimele zile, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, cu mai mulți militari ucraineni despre schimbarea de la vârful armatei. O parte dintre aceștia au declarat că este prea devreme pentru a evalua efectele deciziei și că noua conducere trebuie judecată după rezultate.

Alții au afirmat că schimbarea are un pronunțat caracter politic și au refuzat să o comenteze public. Au existat și comandanți care au spus că s-au consultat cu superiorii lor înainte de a răspunde solicitării noastre, însă li s-a comunicat că nu au mandatul necesar pentru a face declarații pe această temă. În schimb, unul dintre cei care au acceptat să își exprime deschis opinia este locotenent-colonelul Denis Iaroslavski.

Denis Iaroslavski: „Nu trebuie să uităm ce a făcut Sîrski pentru Ucraina”

Deși consideră că schimbarea de la conducerea armatei era inevitabilă, Iaroslavski insistă că generalul Oleksandr Sîrski nu ar trebui judecat exclusiv prin prisma criticilor din ultimele luni.

„Voi spune probabil unele lucruri nepopulare, dar nu trebuie să subestimăm meritele lui Sîrski în fața Ucrainei. Operațiunea de apărare a Kievului și contraofensiva din regiunea Harkov, datorită căreia noi ne-am recucerit propria regiune, sunt realizări incontestabile. Generalul are suficiente merite în fața statului ucrainean pentru a-i acorda respect și recunoștință”, afirmă comandantul.

Acesta spune că discuția despre schimbarea conducerii armatei nu trebuie redusă la o evaluare simplistă a mandatului lui Sîrski, ci privită în contextul transformărilor prin care trece armata ucraineană după mai bine de patru ani și jumătate de război la scară largă.

„Vechea generație trebuia să facă loc uneia noi”

Locotenent-colonelul Denis Iaroslavski. FOTO: Arhiva personală

În opinia lui Iaroslavski, Ucraina a ajuns într-un moment în care armata avea nevoie de o schimbare de generații la nivelul conducerii.

„A venit un moment în istoria acestei civilizații, iar Ucraina se află astăzi în centrul lui. Vechea generație trebuia să fie înlocuită de una nouă. Exact asta s-a întâmplat acum în conducerea armatei. Generalul Drapatîi este un general tânăr, reprezentant al unei noi generații de militari, cu o mentalitate complet diferită”, spune el.

Potrivit comandantului ucrainean, Drapatîi face parte din categoria restrânsă a ofițerilor superiori formați direct de războiul actual, iar acest lucru îi influențează modul în care conduce armata.

„El aparține acelei mici caste de comandanți născuți de acest război. Înțelege foarte bine că majoritatea celor care luptă astăzi nu sunt militari de carieră, obișnuiți să trăiască strict după regulament. Sunt voluntari și civili mobilizați, oameni care, dacă nu ar fi existat războiul, probabil nu ar fi ajuns niciodată în armată.”

„Soldații de astăzi au nevoie de un alt tip de comandant”

Iaroslavski spune că structura armatei ucrainene s-a schimbat fundamental, iar acest lucru impune și un alt stil de conducere.

„Acești oameni sunt obișnuiți să gândească singuri. Sunt oameni liberi, care au luat arma în mâini pentru a-și apăra casa. Ei nu sunt obișnuiți să execute mecanic orice ordin doar pentru că este prevăzut într-un regulament. Cu astfel de oameni trebuie să vorbești diferit, trebuie să-i înțelegi. Generalul Drapatîi știe acest lucru.”

În opinia sa, noul comandant încearcă să păstreze un contact permanent cu militarii din prima linie.

„Probabil este unul dintre puținii comandanți de un asemenea nivel strategic care merge în mod deliberat să mănânce în cantina soldaților și discută cu soldații și cu ofițerii inferiori pentru a înțelege ce se întâmplă în realitate. El transmite astfel că este unul dintre oamenii din armată, nu doar un comandant aflat într-un birou”, a povestit Iaroslavschi.

„Problema lui Drapatîi nu este autoritatea, ci echipa”

Comandantul ucrainean avertizează însă că succesul noului comandant-șef nu va depinde doar de calitățile sale personale.

„Cred că schimbarea de epocă s-a produs la momentul potrivit și este o tendință bună. Sper doar că generalul Drapatîi va reuși să-și formeze propria echipă de oameni care gândesc la fel”, explică militarul ucrainean.

În prezent, spune Iaroslavski, anume formarea echipei este principala provocare.

„Problema lui nu este una critică, dar există. Nu sunt suficienți oameni care să fie nu doar subordonați disciplinați, ci adevărați parteneri de idei, oameni care să alerge cu aceeași energie și aceeași viteză pentru schimbările de care armata are nevoie. Armata este un mecanism uriaș. Un singur om nu poate schimba totul. Oricine are nevoie de o echipă.”

El consideră că, odată cu numirea în funcție, Drapatîi și-a asumat și o responsabilitate publică fără precedent.

“Acum el a devenit, într-un anumit sens, generalul poporului. Responsabilitatea lui este complet diferită, pentru că răspunde în fața întregii societăți ucrainene, care și-a pus speranțele în el. Este o responsabilitate uriașă”.

“Conflictul dintre Sîrski și Fedorov nu explică tot ce s-a întâmplat”

În spațiul public ucrainean au circulat în ultimele luni informații potrivit cărora între fostul comandant-șef Oleksandr Sîrski și Mihailo Fedorov ar fi existat un conflict privind viziunea asupra modernizării armatei. Iaroslavski confirmă că între cei doi existau neînțelegeri, însă consideră că acestea nu reprezintă explicația principală a schimbărilor produse.

„Da, între ei exista o lipsă de înțelegere. Aș numi-o mai degrabă problema dintre “părinți și copii”. Era vorba despre două moduri fundamental diferite de a privi lucrurile. Dar aceasta nu a fost povestea principală”, povestește militarul.

Denis Iaroslavschi argumentează că, dacă acest conflict ar fi fost motivul decisiv, situația ar fi evoluat diferit.

„Dacă acesta ar fi fost principalul motiv, atunci după plecarea lui Sîrski, Fedorov ar fi revenit imediat în funcție. Dar vedeți că acest lucru nu s-a întâmplat. Asta înseamnă că adevărata cauză a fost cu totul alta, una despre care oamenilor nu li se vorbește.”

În opinia comandantului, versiunea prezentată în spațiul public simplifică excesiv situația.

„Oamenilor le este mai ușor să li se spună o poveste simplă: unul este tânăr și progresist, celălalt este vechi și sovietic. Această explicație este ușor de înțeles și ușor de acceptat. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate. Din păcate, majoritatea nici măcar nu încearcă să afle care sunt adevăratele cauze”, conchide Denis Iaroslavski.

Schimbare în urma protestelor



Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Oleksandr Sîrskîi de la conducerea forțelor armate naționale. Decizia lui Zelenski de a-l înlocui a fost luată în contextul valului de proteste care au izbucnit la Kiev și în alte zone din Ucraina după ce l-a demis pe popularul Mihailo Fedorov de la Ministerul Apărării.