Noul trailer exploziv al filmului „Odiseea” arată sfârșitul Războiului Troian și distribuția de clasă mondială

Secvență din filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan, FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia

Universal Studios a lansat un nou trailer exploziv pentru „Odiseea”, filmul-epopee al regizorului Christopher Nolan ce urmează să apară în cinematografe vara aceasta, relatează Variety.

Noul trailer a fost difuzat în premieră luni seara în Statele Unite, în cadrul emisiunii „The Late Show With Stephen Colbert”.

Imaginile îl arată pe Ulise, interpretat de Matt Damon, luptându-se cu ciclopul Polifem, în timp ce Antinoos, personajul antagonist jucat de Robert Pattinson, încearcă să preia tronul din Itaca. Chiar începutul trailer-ului îl arată pe Ulise la finalul Războiului Troian, încheiat cu incendierea și jefuirea orașului Troia.

Filmul „Odiseea” va avea premiera în cinematografele din România în data de 17 iulie, concomitent cu premiera internațională.

Lungmetrajul este primul film realizat de regizorul britanic Christopher Nolan după ce a fost premiat cu Oscar în 2024 grație peliculei sale „Oppenheimer”. El va fi totodată primul film realizat vreodată integral cu camere IMAX, o reușită despre care Nolan a spus că i-a împlinit „cea mai veche ambiție” a sa.

Formatul IMAX oferă o imagine mai clară, mai detaliată și mai „cuprinzătoare”, oferind spectatorului senzația că este „în interiorul” scenei, nu doar că o privește.

Universal Studios a lansat un prim trailer pentru „Odiseea” la începutul acestui an.

Numele mari alese de Christopher Nolan pentru filmul „Odiseea”

Alături de Matt Damon și Pattinson în film mai joacă Anne Hathaway (în rolul Penelopei, soția lui Ulise), Tom Holland (Telemah, fiul lui Ulise) și Charlize Theron (nimfa Calypso) într-o distribuție de clasă mondială care îi include de asemenea pe Jon Bernthal, Benny Safdie, Zendaya, Lupita Nyong’o, John Leguizamo și Himesh Patel.

Având în vedere această distribuție vastă, Nolan a glumit luna trecută, la ediția de anul acesta a CinemaCon, că sunt prea multe vedete pentru a le aduce pe toate la convenția americană dedicată industriei cinematografice.

„Mi-ar fi mai ușor să vă spun cine nu joacă în film. I-aș fi adus pe toți aici, dar greutatea uriașă a acestui talent extraordinar ar fi făcut scena să se prăbușească”, a mai glumit regizorul în vârstă de 55 de ani.

În ceea ce privește poemul epic al lui Homer pe care îl adaptează, el a afirmat că acesta spune povestea tuturor poveștilor.

„De ce «Odiseea»? «Odiseea» este o poveste care a fascinat generație după generație timp de 3.000 de ani”, a reflectat Christopher Nolan. „Nu este o poveste. Este povestea”, a subliniat el.