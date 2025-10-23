Noul tren „glonț” al Chinei a atins o viteză record în timpul testelor. Cum diferă față de modelele maglev

Un prototip al trenului CR450 fotografiat la ieșirea sa din depozitul său din Beijing, în data de 25 februarie 2025, FOTO: Xing Guangli / Xinhua News / Profimedia Images

Trenul chinezesc CR450 a atins viteza de 453 km/h în timpul testelor preliminare, depășind precedentul model CR400, care ajunsese la 420 km/h, și întrecând recordul de testare de 405 km/h al companiei germane Deutsche Bahn, relatează The Register.

În pofida acestei performanțe impresionante, viteza operațională a trenului după ce e dat în funcțiune va fi limitată la 400 km/h, iar înainte de lansarea serviciului pentru pasageri mai sunt necesari 600.000 km de testare.

⚡️🚄The world's fastest bullet train, China's CR450, blazed to 453 km/h in pre-service qualification trials.



And two CR450s have set a record by passing each other at a combined speed of 896 km/h.



To enter service, the CR450s have to be tested 600,000 km trouble-free. pic.twitter.com/dOqlHuw4ux — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) October 21, 2025

Publicația Science and Technology Daily, sprijinită de statul chinez, a numit CR450 „cel mai rapid tren electric cu unități multiple (EMU) din lume”.

Mai cunoscute în România sub denumirea de rame electrice, acestea sunt trenuri formate din vagoane autopropulsate care folosesc electricitatea drept sursă de tracțiune. O ramă electrică nu are nevoie de o locomotivă separată, deoarece motoarele electrice de tracțiune sunt integrate în unul sau în mai multe vagoane.

BREAKING:

China's🇨🇳 CR450 – WORLD'S FASTEST train!🚄

10 months tests, ALL PASS at 450 KM/H!

Operating speed: 400 KM/H! China TOO FAST—even jealous noise CAN'T catch up！😎 pic.twitter.com/UHIc7VdB9d — PLA_Overwhelm (@junshiguancha) October 20, 2025

Există totuși trenuri în China mai rapide decât CR450. Spre exemplu trenul maglev chinezesc a atins recent în timpul testelor o viteză de 650 km/h în doar șapte secunde. Un tren maglev (MAGnetic LEVitation – levitare magnetică – trad.) este un tren care plutește deasupra șinelor și se deplasează folosind forța de respingere și atracție a magneților, fără contact fizic cu șina, ceea ce îi permite să atingă viteze foarte mari.

Cu toate acestea, viteza CR450 este remarcabilă pentru un tren convențional, cu tracțiune pe șine, care urmează să intre în exploatare comercială.

Franța deține în prezent recordul mondial pentru un tren pe șine: 574,8 km/h, stabilit de TGV în 2007.

Care sunt cele mai rapide trenuri din alte țări

Potrivit publicației STD, CR450 cântărește cu 10% mai puțin decât CR400, care circulă în prezent cu o viteză de 350 km/h, iar frânele îmbunătățite îi permit să mențină distanțe de oprire comparabile.

Aceste viteze eclipsează realizările europene. Trenul ICE al Deutsche Bahn a atins 405 km/h pe linia Erfurt -Leipzig/Halle anul acesta. În Marea Britanie, un tren Eurostar de pe linia High Speed 1 a ajuns la 334,7 km/h.

Cel mai rapid tren din Statele Unite este NextGen Acela, care circulă cu 257 km/h.

China și Japonia – patria celebrului tren „glonț” Shinkansen – au depășit deja limita tehnologiei pe șine, în căutarea unor viteze și mai mari. Trenul japonez cu levitație magnetică L0 a atins în teste 603 km/h și este de așteptat să aibă o viteză maximă operațională de 505 km/h. Trenul rulează pe șine până la aproximativ 150 km/h, moment în care forța magnetică îl ridică deasupra șinelor, eliminând frecarea.

Se estimează că trenul maglev japonez va reduce timpul de călătorie dintre Tokyo și Osaka de la 150 de minute (cât durează în prezent cu rapidul Tokaido Shinkansen) la aproximativ 67 de minute.