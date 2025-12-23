Noul tronson din Autostrada Moldovei, închis temporar la scurt timp de la darea în folosință. Ce s-a întâmplat

Patru persoane au fost transportate la spital, marţi după-amiază, după ce un TIR, o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit pe tronsonul nou-deschis al autostrăzii A7, în apropiere de Adjud. Traficul rutier este oprit pe sensul Focşani-Adjud, fiind deviat pe DN 2, informează News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, pe autostrada A 7 Focşani – Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, judeţul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară şi un autocamion.

Acolo intervin trei echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Adjud, cu o autospeciala de stingere, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de descarcerare, împreună cu două echipaje SAJ.

„În urma accidentului au rezultat patru victime conştiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate şi transportate la spital de echipajele medicale prezente la faţa locului”, a precizat ISU Vrancea.

Circulaţia rutieră este oprită pe benzile sensului de mers Focşani – Adjud, fiind deviată pe DN 2, pe ruta ocolitoare Pufeşti – Adjud. Se estimează reluarea normală a traficului în jurul orei 14:00.

Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de circa 50 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, arată reprezentanţii CNAIR.