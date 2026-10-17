Noutăți de la Vatican despre starea Papei Leon: Decizia luată astăzi de medici

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, se recuperează la Spitalul Gemelli din Roma, după ce marți a suferit o operație la plămân.

Medicii au aprobat ca Papa Leon al XIV-lea să fie externat din spital, a anunțat Vaticanul sâmbătă, potrivit Euronews.com.

„În urma evaluării medicilor de azi dimineață, Papa Leon al XIV-lea va fi externat astăzi din Spitalul Gemelli, unde a fost internat pentru o intervenție chirurgicală la plămânul drept”, se arată într-un comunicat al Sfântului Scaun.

Suveranul pontif va părăsi spitalul la începutul după-amiezii și se va întoarce la Vatican, urmând ca duminică să conducă rugăciunea Angelus de la fereastra apartamentului papal, conform sursei citate.

Medicii au declarat că decizia a fost luată după ce analizele de sânge și o radiografie toracică au confirmat că papa este apt pentru externare.

Papa Leon operat de cancer pulmonar

Papa Leon a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Vaticanul a declarat la începutul acestei săptămâni că, în timpul intervenției, „a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept”. Intervenția chirurgicală a avut succes și nu au existat complicații.

Primele imagini cu Suveranul Pontif după operație îl arată pe acesta în timp ce oficiază o slujbă religioasă și stă în picioare fără ajutor.