Nu ai timp să stai după reparații? Samsung simplifică service-ul pentru părinții ocupați

Între grădiniță, ședințe online, cumpărături și cine mai știe ce activități creative pentru copii, puțini părinți își permit luxul de a pierde ore întregi pentru a duce un telefon sau un televizor în service. Iar atunci când aceste lucruri pe care le folosim zilnic nu mai funcționează, stresul nu vine doar din defecțiune, ci și din întrebarea: „Când mai am timp să rezolv și asta?”

Te cred. Știu. E greu să fii părinte, când abia reușești să aloci timp pentru toate task-urile din familie într-o zi (și-o bucată de noapte). Și, când ți-e lumea mai dragă, auzi un zgomot. Și știi că s-a întâmplat ceva. „S-a spart” televizorul. Din joacă, din greșeală, nu mai contează. Cert e că iată, a mai apărut o situație care are nevoie de o soluție.

Există totuși și vești bune. Se pare că tehnologia nu a evoluat doar în ceea ce privește performanța dispozitivelor, ci și în modul în care acestea sunt întreținute și reparate. Samsung Electronics România anunță o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor sale premium de asistență post-vânzare, cu accent pe rapiditate, confort și sustenabilitate.

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Articol susținut de Samsung