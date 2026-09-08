„Nu avea ce căuta”. Răspuns categoric al liderului UDMR, despre prezenţa senatorului Antal în zborul privat spre Mykonos

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, referitor la prezenţa senatorului UDMR Antal István-Loránt în zborul privat către Mykonos, că acesta „n-avea ce căuta în acel avion” şi că nu a avut niciun mandat de la UDMR.

Kelemen Hunor a declarat marți, la Parlament, că senatorul Antal Loránt i-a trimis ieri un mesaj să-i spună ce s-a întâmplat (legat de zvorul privat în Mykonos, n.r.), dar că mai mult nu au discutat, relatează News.ro.

„El n-avea ce căuta în acel avion, în calitate de senator şi preşedinte de comisie. Nu a avut niciun mandat de la UDMR. Şi sunt convins că oamenii de afaceri şi fără el ar fi făcut ceea ce doreau să facă. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o greşeală să meargă în acel avion, în acel loc şi cu acele persoane”, a spus preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a mai afirmat că nu vrea să comenteze calitatea niciunuia, dar senatorul UDMR n-avea ce căuta în acel avion.

„Nu vreau să comentez eu calitatea şi prezenţa altor persoane, dar în acea componenţă, acea delegaţie, n-avea niciun sens politic şi în niciun fel. Electoratul ne va sancționa pe noi, pe fiecare, pentru ceea ce facem”, a completat Kelemen.

13 persoane, între care parlamentarii István-Loránt Antal, Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Deliorga și judecătorul Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat, în luna iulie, în Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter.

Zborul privat spre Mykonos

Mai exaxt, fostul ministru PSD Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte zece persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în iulie 2026, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.

HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos. Au răspuns patru dintre ei.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și plătită de către Camera de Comerț a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat pentru HotNews că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”.

Președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, care a plătit avionul de Mykonos, și care a călătorit și el, a spus pentru HotNews că, „din toată trupa aceea din avion”, „Cristi Deliorga este cel mai vechi prieten al meu”.

El a explicat pentru HotNews și scopul deplasării: „Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo. Și am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd, decât să mă duc în America. Erau foarte aproape”, a spus Mihai Daraban.