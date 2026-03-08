„Nu avem nevoie de oameni care intră în războaie după ce noi le-am câștigat deja”. Trump spune că poate câștiga războiul cu Iranul fără ajutorul Marii Britanii

Președintele american Donald Trump a transmis că Marea Britanie analizează „foarte serios” trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu, dar a adăugat că Statele Unite nu au nevoie de acestea pentru a câștiga războiul cu Iranul, în cel mai recent episod de tensiune între aliații militari, notează Reuters.

Trump l-a criticat în repetate rânduri pe premierul britanic Keir Starmer, sugerând în această săptămână că acesta a contribuit la „ruinarea” relației istorice apropiate dintre cele două țări, după ce Londra a blocat inițial folosirea bazelor britanice de către SUA pentru atacuri împotriva Iranului.

Într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, Trump a spus că „va ține minte” lipsa de sprijin a Marii Britanii în timpul conflictului cu Iranul.

„Regatul Unit, cândva marele nostru aliat, poate cel mai mare dintre toți, analizează în sfârșit foarte serios trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu”, a scris Trump.

„Este în regulă, prim-ministrule Starmer, nu mai avem nevoie de ele, dar vom ține minte. Nu avem nevoie de oameni care intră în războaie după ce noi le-am câștigat deja!”, a adăugat el.

Postarea de pe rețelele sociale vine după ce Ministerul britanic al Apărării a anunțat sâmbătă că pregătește portavionul Prince of Wales pentru o posibilă desfășurare.

Totuși, o decizie finală privind trimiterea navei în Orientul Mijlociu nu a fost încă luată, a declarat un oficial britanic.

Relațiile SUA–Marea Britanie erau deja tensionate din cauza disputelor privind Groenlanda și războiul din Afganistan

Premierul britanic Keir Starmer și-a apărat decizia de a nu permite inițial forțelor americane să folosească bazele britanice pentru atacurile împotriva Iranului, afirmând că trebuia să se asigure că orice acțiune militară este legală și bine planificată.

Ulterior, el a acordat forțelor americane permisiunea de a utiliza baze britanice pentru ceea ce a numit lovituri defensive împotriva rachetelor iraniene aflate în depozite sau pe lansatoare.

Întrebată despre comentariile lui Trump, ministrul britanic de externe Yvette Cooper a declarat duminică pentru Sky News: „Un lucru pe care l-am învățat în acest job este că trebuie să te concentrezi pe fond, nu pe postările de pe rețelele sociale”.

„Nu vom face lucrurile în funcție de retorică sau exagerări. Vom lua decizii practice, calme și echilibrate. Cred că, în general, caracterul britanic este să acționeze într-un mod serios și constant”, a adăugat ea.

La începutul acestui an, Starmer a criticat dorința lui Trump de a cumpăra Groenlanda și a spus că afirmațiile acestuia potrivit cărora trupele europene ar fi evitat luptele de pe front în războiul din Afganistan sunt „pur și simplu revoltătoare”.