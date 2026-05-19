Nu bunicii sunt cei mai singuri, ci copiii. „Impactul singurătății e comparabil cu cel al fumatului a până la 15 țigări pe zi”

Suntem tentați să credem că singurătatea se instalează târziu. După o viață întreagă în care ai iubit, ai crescut copii, ai avut o casă plină și apoi, dintr-odată, nu mai e nimeni. Ne-o imaginăm implacabilă și legată de bătrânețe. Ea nu e o fatalitate și nici o marcă a vârstei, arată noi studii. Ea atacă tot mai devreme și, prin urmare, „victimele” ei și părinții au timp să lupte cu singurătatea, dacă societatea o conștientizează.

Cum s-a ajuns ca cea mai conectată generație de tineri din istorie să se simtă pradă a singurătății, prin izolare? Pentru că a fi în rețea nu înseamnă că neapărat că simți apartenență.

„Epidemia silențioasă a singurătății” a început să fie din ce în ce mai resimțită – în viețile oamenilor și în rapoartele medicilor din lumea întreagă. În anul 2023, dr. Vivek H. Murthy, Surgeon General al SUA, sublinia gravitatea situației în raportul sugestiv intitulat „Our Epidemic of Loneliness and Isolation” (Epidemia de singurătate și izolare): unul din trei americani este afectat de această „epidemie”.

„Singurătatea nu este doar o stare proastă de moment”, spunea acesta, „are efecte reale asupra sănătății și asupra felului în care funcționează societatea. Impactul ei asupra mortalității este comparabil cu cel al fumatului a până la 15 țigări pe zi — și chiar mai mare decât al obezității sau al lipsei de mișcare. Iar într-o societate în care oamenii sunt tot mai deconectați unii de alții, vedem efectele sale peste tot: în școli, la serviciu, în comunități”.

Noutatea e că singurătatea nu e destinată doar celor aflați în partea a doua a vieții, ci îi lovește din plin pe tinerii la început de drum. Se strecoară în curtea școlii, pe holurile liceului și în camere de cămin studențesc. Se insinuează pe nevăzute în serile lungi pierdute online, dând scroll după scroll printre imaginile de pe Insta – „din care doar tu lipsești”.

Nu e doar o pasă proastă. E o criză de sănătate publică

Când vorbim despre singurătate, suntem tentați să o tratăm ca pe ceva care ține de personalitatea fiecăruia. O numim slăbiciune sau o pasă proastă și ne spunem (sau îi încurajăm pe alții) că o să treacă de la sine. Nu suntem obișnuiți să privim singurătatea pe același palier cu sănătatea.

Și totuși, în ultimii ani, limbajul s-a schimbat radical. Medicii nu mai vorbesc despre singurătate ca despre o emoție, ci ca despre un factor de risc. În raportul său, dr. Vivek H. Murthy o numea o problemă de sănătate publică, cu efecte măsurabile asupra organismului.

Singurătatea este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare, demență, accident vascular cerebral, depresie, anxietate și moarte prematură.

„Singurătatea dăunează grav sănătății”, așa ar trebui să scrie pe toate afișele din oraș, din moment ce este la fel de nocivă (sau mai nocivă) decât tutunul, obezitatea sau sedentarismul, cum ne arată rezultatele cercetărilor recente.

Organizația Mondială a Sănătății vorbește despre singurătate ca despre un fenomen global, cu impact direct nu doar asupra sănătății, ci și asupra modului în care funcționează societățile. Nu afectează doar indivizii, ci și comunitățile: scade implicarea socială, slăbește relațiile, erodează încrederea. Toate acestea duc la disfuncționalități. O societate în care procente mari de oameni sunt sau se simt singuri este ea însăși o societate bolnavă.

Cei mai singuri nu sunt bătrânii. Sunt chiar copiii

Încă de acum 10 ani, Sue Bourne, realizatoarea documentarului BBC „The Age of Loneliness (2016)”, aducea în atenția publicului cifre alarmante. Peste un milion dintre bătrânii Marii Britanii mărturiseau că n-au vorbit cu nimeni de mai bine de o lună. Însă nici tinerilor nu era mai ușor.

Isabelle, o tânără studentă de 18 ani, este una dintre figurile centrale ale documentarului. Plecase din orașul natal spre universitate, însuflețită de marile vise ale tinereții. Își dorea libertate, prieteni noi, își imagina nopți pierdute prin cluburi, noi proiecte, noi începuturi.

Însă primul an de facultate i-a adus doar o liniște prea apăsătoare și singurătatea asurzitoare dintre cei patru pereți ai camerei de cămin. Toate acestea veneau la pachet cu rușinea de a mărturisi – la o vârstă la care „ar trebui” să-ți fie bine – că nu ești. Deloc.

Contrar mitului general care însoțește discuțiile despre singurătate, țintele nu sunt neapărat în vârstă. Tinerii (în special adolescenții și cei aflați la începutul vieții adulte) sunt cei mai afectați de epidemia singurătății. Datele recente confirmă această schimbare de perspectivă.

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2025, bazat pe analize globale privind conexiunea socială, arată că între 17% și 21% dintre tinerii cu vârste între 13 și 29 de ani declară că se simt singuri, cele mai ridicate niveluri fiind înregistrate la adolescenți. Același raport arată că singurătatea este mai frecventă în rândul tinerilor decât al persoanelor în vârstă, unde procentul scade spre aproximativ 11–12%.

Aproape 50% dintre tineri declară că se simt singuri

La rândul lor, cercetătorii de la Washington University au analizat în 2026 date din opt țări și au constatat că aproape unul din doi tineri între 18 și 24 de ani declară că se simte singur, comparativ cu aproximativ 30% dintre adulții care au peste 55 de ani. Deși suntem tentați să acuzăm pandemia COVID pentru această spirală morbidă a singurătății, tendința apăruse cu cel puțin câteva decenii înainte.

Un studiu internațional realizat pe un milion de tineri din 38 de țări, publicat în 2025, arată că nivelul singurătății în rândul adolescenților este în creștere constantă încă din anul 2000. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre un fenomen izolat sau foarte recent, ci despre o schimbare structurală, documentată la scară globală.

Mai conectați, dar mai izolați. Pentru că a fi în rețea nu înseamnă neapărat că simți apartenență

Este o schimbare de perspectivă greu de acceptat: generația cea mai „conectată” din toate timpurile (copiii și tinerii născuți și crescuți în epoca social media) este, de fapt, una dintre cele mai singure generații.

Pentru adolescenți, spațiile în care ar trebui să se simtă cel mai bine — școala, grupul de prieteni — devin adesea locurile în care resimt singurătatea cel mai puternic. Nu pentru că nu există oameni în jur, ci pentru că lipsește sentimentul de apartenență.

Nu exagerează, chiar se simt singuri

Poate că asta ar trebuie să pricepem cât mai curând: că adolescenții nu sunt doar „sensibili” sau „dramatizează”, ci trăiesc o formă de singurătate reală, persistentă și, de multe ori, invizibilă.

Cercetările arată că în adolescență singurătatea nu înseamnă neapărat izolare socială, ci, mai degrabă, diferența dintre relațiile pe care le ai și cele de care ai nevoie.

Cu alte cuvinte, poți avea colegi, prieteni, poți face parte din tot felul de grupuri și, în același timp, să te simți complet singur. Iar pandemia COVID, deși nu a creat problema, a amplificat-o. Izolarea, cursurile online și ruperea rutinei sociale au făcut ca ceea ce era deja fragil să devină vizibil.

Au prieteni. Nu și conexiune reală

Îi privim de la distanță și lumea lor numai izolată nu pare: chat-ul e mereu pornit, notificările bâzâie întruna, sunt înconjurați de oameni de aceeași vârstă și au toate motivele să iasă afară din casă. Și totuși, mulți dintre ei spun că se simt singuri.

Cercetătorii spun că asta ține de felul în care s-au schimbat relațiile. Nu neapărat numărul lor, ci calitatea acestora s-a schimbat. Interacțiunile sunt mai dese, dar mai superficiale. Comunicarea este constantă, dar rareori profundă. Conexiunile sunt multe, dar fragile.

Datele arată că adolescenții care petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețelele sociale au un risc semnificativ mai mare de probleme de sănătate mintală, inclusiv anxietate și depresie. În același timp, aproape jumătate dintre ei recunosc că petrec prea mult timp online. Și nici asta n-ar fi o problemă, dacă n-ar fi iluzia apartenenței, pe care social media o creează.

Rețelele sociale îți dau senzația că ai o viață plină, cu prieteni, ieșiri și evenimente în oraș. În realitate, spun cercetătorii, acestea funcționează mai degrabă ca o vitrină care prezintă un șir de momente selectate, atent filtrate, perfecte. Iar pentru cei care se simt deja izolați, fiecare fotografie sau story devine o confirmare dureroasă că ceilalți trăiesc „ceva” din care ei sunt, în mod evident, excluși.

Ce se întâmplă în creierul unui adolescent singur

Fenomenul are deja un nume: FOMO (fear of missing out), teama că ceilalți sunt, constant, într-un loc mai bun, cu oameni mai interesanți, trăind o viață mai plină decât a ta. Și totuși, dincolo de ceea ce vedem (la alții) pe ecrane, problema este mai profundă. Adolescența este o perioadă în care creierul este extrem de sensibil la relații. Acceptarea, apartenența, validarea socială nu sunt „bonusuri”, sunt nevoi de bază.

Cercetările din neuroștiință arată că, în această etapă, creierul devine mult mai sensibil la excludere și respingere socială. Ceea ce pentru un adult poate fi un disconfort minor (o conversație ratată, excluderea sau neparticiparea la activitățile grupului), pentru un adolescent poate fi „un capăt de lume”.

În plus, singurătatea activează mecanisme similare cu cele ale foamei. Este un semnal biologic: ai nevoie de conexiune.

Singurătatea aduce comportamente nesănătoase. Și depresie

Problema este că, în lipsa unor relații reale și sigure, creierul începe să caute alternative rapide de recompensă: validare, atenție, reacții, like-uri, mesaje. Orice poate oferi, chiar și pentru câteva secunde, senzația că ești văzut.

Dr. Livia Tomova, autoarea principală a unui studiu realizat în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității Cambridge, spune că cercetările lor „arată cât de sensibili sunt tinerii chiar și la perioade foarte scurte de izolare”. „Am constatat că singurătatea crește semnificativ motivația adolescenților de a căuta recompense — fie că este vorba despre mai mult contact social, bani sau alte forme de satisfacție”, a precizat ea.

Doar că aceste recompense sunt de scurtă durată. Și, de cele mai multe ori, nu rezolvă problema de fond. În paralel, există o legătură clară între singurătate și sănătatea mintală.

Adolescenții care se simt singuri au un risc mai mare de anxietate și depresie, iar cele două se pot alimenta reciproc.

Se creează astfel un cerc vicios, greu de depășit. Și poate tocmai de aceea singurătatea la această vârstă este atât de periculoasă: pentru că nu este doar o stare de moment, ci poate deveni un diagnostic greu de dus.

Ce pot face părinții

Nu există o soluție simplă pentru singurătate. Nu există „un tratament” rapid sau o listă de pași care să funcționeze pentru toți copiii. Dar există câteva lucruri care contează, și care țin, în primul rând, de relația pe care o construim cu ei.

Poate cel mai dificil ne este să nu reducem totul la control. Să nu presupunem că problema este doar „prea mult telefon” sau „prea mult timp online”. De multe ori, acestea sunt simptome, nu cauze.

Ceea ce caută, de fapt, un adolescent nu este doar companie, ci conexiune. Să fie văzut. Să fie auzit. Să fie luat în serios. Asta spun psihologii, asta spun și copiii sau adolescenții. Tinerii își doresc un numitor comun cu adulții din jurul lor.

Nu e de ajuns prezența în aceeași casă, ci e nevoie de timp petrecut împreună fără grabă, fără distrageri, fără interogatorii. Momente în care conversația nu este despre rezultate, note sau planuri.

Uneori, cele mai importante conversații nu încep cu întrebări directe, ci cu disponibilitate. Tinerii au nevoie să îi ascultăm cu adevărat.

Pentru că, așa cum arată multe dintre mărturiile adolescenților, problema, de cele mai multe ori, e că nu știu cum să spună ce simt. Sau că le este teamă să nu fie judecați. La urma urmei, părinții nu pot elimina singurătatea din viața copiilor, dar pot face în așa fel încât să nu fie o povară pe care o duc singuri. Ca într-un cerc al singurătății, inclus într-un ocean de mare singurătate.