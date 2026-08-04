Nu clădiri pierdem, ci oameni

După 10 ani de când România și-a dărâmat principalul patinoar nu și-a ridicat altul. Acum câteva zile, o altă firmă a renunțat la contract. Unde a ajuns proiectul patinoarului, mai jos.

Erau ingineri, arhitecți, zidari, meseriași. Noi, ca ziariști, îi cunoscusem pe mai multe dintre șantierele sportive ale României, cel mai mare fiind Arena Națională.

În 2014-2015, constructorii erau deja tatonați, de diverse companii care își pregăteau echipele: urma să înceapă construcția noului patinoar, lângă Arena Națională. Degeaba câștigi licitația și degeaba ai portofoliu dacă n-ai oamenii capabili să lucreze. Se pregăteau.

Planul unui patinoar modern

După modelul din străinătate, patinoarul urma să fie și o sală medie de sport și una de spectacole. Nu cea mai mare sală posibilă, dar una bună.

Oricum, nu aveam o Sală Polivalentă. Nici acum nu avem. România e unica țară din Uniunea Europeană ai cărei locuitori nu pot merge, în capitala lor, la un bazin modern olimpic, la o sală polivalentă sport/spectacole și la un patinoar de competiție.

În 2016, s-a dărâmat vechiul patinoar Flamaropol, care rezistase eroic decenii și unde spectatorii erau deja mai înghețați decât gheața.

Noul proiect a fost câștigat de UTI-Astaldi. Când să înceapă lucrarea, au pornit problemele. Încurcate, înverșunate și, în stilul nostru bizantin, mai importante au fost conflictele decât rezolvarea lor. Meseriașii cu care mai vorbeam erau tot mai pesimiști.

Un telefon din Doha

La un moment dat, câțiva dintre ei ne-au sunat din Golf. Lucrau la stadioanele din Qatar, care se pregăteau pentru Campionatul Mondial.

Nouă, în București, ni se spunea că se va face patinoarul. Când i-am auzit însă, vorbind de sub vântul cald al Orientului, am avut o informație în plus. Poate cea mai importantă: degeaba ai promisiunile, degeaba ai banii, dacă n-ai oamenii.

În 2019, s-a reziliat contractul. Au urmat 6 ani de pauză. 6 ani.

Ce s-a întâmplat recent

Apoi a apărut o altă firmă, Concelex. În septembrie 2024, primarul Nicușor Dan anunța: „Am dat ordin de începere pentru continuarea lucrărilor la Patinoarul Flamaropol”. În august 2025, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța pe pagina de Facebook: „Am dat drumul lucrărilor la Patinoarul Flamaropol”.

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