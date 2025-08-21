„Nu cred că ar trebui să purtăm noi această povară”. JD Vance a spus ce așteaptă Trump de la europeni în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri că țările europene vor trebui să suporte „partea leului” din costurile garanțiilor de securitate pentru Ucraina, transmite Reuters.

Declarația vine în condițiile în care președintele Donald Trump dorește să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului rusesc din Ucraina.

Una dintre prioritățile Kievului este obținerea de garanții de securitate împotriva agresiunii ruse. Trump a declarat că nu va trimite trupe americane pe teren, dar ar putea oferi sprijin aerian din partea SUA.

Țările europene au format o „Coaliție a Voinței” care ar putea oferi forțe pentru a garanta securitatea Ucrainei.

„Nu cred că ar trebui să purtăm noi această povară”

Având în vedere că Trump este iritat de miliardele de dolari acordate până acum Ucrainei sub formă de ajutor militar din partea SUA, Casa Albă a spus că Washingtonul nu va continua să „semneze cecuri în alb” pentru a finanța apărarea Kievului.

Așa că Trump dorește să transfere o parte mai mare din responsabilitatea costurilor către aliații europeni.

„Nu cred că ar trebui să purtăm noi această povară… Președintele se așteaptă cu siguranță ca Europa să joace rolul principal în această situație”, a declarat Vance în emisiunea „The Ingraham Angle” de la Fox News.

„Indiferent de forma pe care o va lua acest lucru, europenii vor trebui să suporte partea leului din povară. Este continentul lor, este securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar – ei vor trebui să facă mai mult în această privință.”

Rusia vrea și teritorii pe care nu le-a ocupat

Vance a declarat că Rusia dorește o parte din teritoriul Ucrainei, „cea mai mare parte a acestuia fiind deja ocupată, dar o parte rămânând încă liberă”.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a declarat că „schimbul de teritorii” și modificările teritoriale vor fi esențiale pentru orice acord.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziție despre care președintele Volodimir Zelenski a subliniat că este trecută în constituția țării.

Însă Kievul nu dispune în prezent de capacitatea militară necesară pentru a recuceri toate zonele controlate de Rusia și are o influență diplomatică limitată pentru a forța o retragere pe termen scurt.