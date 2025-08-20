10 țări europene, dispuse să desfășoare „bocanci la sol” în Ucraina. Negocierile privind garanțiile de securitate prind viteză

Soldați ucraineni participă la un exercițiu de antrenament organizat de forțele armate britanice în cadrul programului Interflex, în estul Angliei, pe 17 iunie 2025. FOTO: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Un pachet de garanții de securitate pentru Ucraina va prinde contur încă din această săptămână, liderii internaționali profitând de sprijinul președintelui american Donald Trump pentru un plan care prevede trimiterea de trupe europene ca parte a unui potențial acord de pace, scrie Bloomberg.

După ce summitul de la Casa Albă de luni a dus la un angajament mai ferm al SUA în privința garanțiilor de securitate, liderii europeni încearcă să profite de oferta lui Trump și să plaseze Kievul într-o poziție mai puternică înaintea unei posibile întâlniri între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

O reuniune a oficialilor europeni, care s-a desfășurat marți, s-a concentrat pe un plan de trimitere a trupelor britanice și franceze în Ucraina ca parte a unui acord de pace, inclusiv dimensiunea și poziția personalului militar, potrivit unor persoane familiarizate cu problema.

Aproximativ zece țări ar fi gata să trimită forțe în țara devastată de război, au spus sursele citate, sub rezerva anonimatului.Printre acestea se numără Regatul Unit, Franța și Germania.

Cu toate acestea, natura sprijinului pe care îl va oferi SUA pentru potențialele garanții de securitate rămâne neclară.

Poziția lui Trump

„Când vine vorba de securitate, (aliații europeni, n.r.) sunt dispuși să trimită oameni pe teren”, a declarat Trump pentru Fox News. „Suntem dispuși să îi ajutăm cu diverse lucruri, în special – probabil că am putea vorbi despre transportul aerian, pentru că nimeni nu are ceea ce avem noi, ei chiar nu au. Dar nu cred că va fi o problemă”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus ulterior reporterilor, într-o conferință de presă, că Trump a înțeles că garanțiile sunt „extrem de importante pentru a asigura o pace durabilă”.

„El a dat instrucțiuni echipei sale de securitate națională să coordoneze acțiunile cu prietenii noștri din Europa și să continue cooperarea și discuțiile pe aceste teme cu Ucraina și Rusia”, a spus ea, adăugând că, deși Trump a exclus „definitiv” trimiterea de trupe americane pe teren, Washingtonul ar putea „cu siguranță să ajute la coordonare și, poate, să ofere alte mijloace de garantare a securității”.

Șefii militari ai NATO, convocați pentru a pregăti „desfășurarea unei forțe de asigurare a securității”

Oficialii militari europeni se vor întâlni cu omologii lor americani în perioada imediat următoare pentru a concretiza „garanții solide de securitate și pentru a pregăti desfășurarea unei forțe de asigurare a securității în cazul încetării ostilităților”, a anunțat marți guvernul britanic, într-un comunicat.

La aceste discuții, preconizate să aibă loc chiar miercuri, vor participa comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, precum și șefii apărării din statele membre, au declarat persoane familiarizate cu acest subiect.

Termenii garanțiilor de securitate vor fi stabiliți „în zilele următoare, de preferință în această săptămână”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European, în fața reporterilor, la Lisabona.

În timp ce liderii europeni au salutat reuniunea de la Casa Albă ca pe o realizare importantă, subliniind poziția lui Trump cu privire la garanții, mai mulți oficiali s-au declarat sceptici cu privire la perspectivele unui acord de pace și la suficiența garanțiilor pentru a-l descuraja pe Putin.

Kremlinul, care solicită Kievului să cedeze controlul asupra unor vaste zone din estul Ucrainei, a respins perspectiva prezenței trupelor NATO pe teritoriul ucrainean.

Cum ar putea arăta forța de menținere a păcii

Ca parte a pachetului de garanții de securitate în curs de elaborare, o primă etapă ar presupune sprijinirea armatei ucrainene prin instruire și întăriri, au precizat persoane familiarizate cu negocierile dintre aliați.

Aceste forțe ar fi sprijinite de un grup multinațional format în principal din trupe europene – din care Marea Britanie și Franța sunt pregătite să trimită sute de soldați – care ar fi staționate în Ucraina, departe de linia frontului, au mai spus sursele citate de Bloomberg.

O altă parte a planului prevede un așa-numit sprijin din partea SUA, care ar contribui cu schimbul de informații, supravegherea frontierelor, trimiterea de armament și, eventual, apărare antiaeriană.

Oficialii europeni se așteaptă ca SUA să continue, cel puțin, să furnizeze informații și echipament militar prin intermediul partenerilor europeni.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a propus anterior o garanție de securitate pentru Ucraina similară cu celebrul articol 5 din tratatul NATO, care ar oferi efectiv Kievului angajamente puternice din partea aliaților în materie de apărare reciprocă, fără a fi membru al alianței. Luni, la Washington, ea a declarat că aceasta este una dintre propunerile pe care aliații le vor discuta.