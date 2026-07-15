„Nu cumva îi e teamă de anticipate?”. CTP, atac la adresa lui Nicușor Dan

Gazetarul Cristian Tudor Popescu îl numește pe șeful statului „logicarul matematic” și critică dur refuzul acestuia de a organiza alegeri anticipate.

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a catalogat argumentele președintelui Nicușor Dan drept „un exemplu admirabil de logică matematică” și a redat declarația recentă a acestuia:

„Toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără posibilitatea de a forma o majoritate. Nu ar avea niciun fel de logică. Plus încă 3-4 luni de alegeri, în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună”.

CTP spune că, după un asemenea raționament, scrutinul electoral la termen devine complet inutil.

„Pe cale de consecință, logică și asta, nu ar trebui să fie desființate doar alegerile anticipate, ci și alegerile la termen. Repartizăm locurile din Parlament potrivit procentajelor partidelor din «toate sondajele» și scutim o grămadă de bani. Nu?”, a scris jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu își încheie mesajul cu o întrebare: „Nu cumva îi e teamă de anticipate președintelui Dan deoarece ar arăta falimentul electoral al cârdașului său, PSD?”.

Ce a spus Nicușor Dan

Întrebat la Ştirile Pro TV dacă va declanşa alegerile anticipate în cazul în care partidele nu vor ajunge la o înţelegere pentru formarea unui nou guvern, Nicușor Dan a răspuns:

„S-a discutat extrem, extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc şi cred că este foarte puţin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situaţia asta, plus încă trei, patru luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele şi după aceea o să îi rugăm să guverneze împreună”.

Discuțiile privind un eventual scrutin înainte de termen au apărut pe fondul unui blocaj politic major, după ce România a rămas fără un guvern cu puteri depline de două luni, iar negocierile dintre partide pentru formarea unei noi majorități au eșuat.