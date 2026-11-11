Nu e lene și nici încăpățânare. De ce un copil cu ADHD poate sta o oră în fața caietului fără să rezolve un exercițiu

Stă de o oră la birou, dar n-a terminat nici prima pagină. Și-a ascuțit creioanele, a cerut apă, s-a ridicat de câteva ori și, când i-ai spus să se apuce serios de treabă, a început să plângă. Pentru mulți copii cu ADHD, temele sunt una dintre cele mai dificile activități ale zilei. Nu pentru că nu ar ști să le rezolve, ci pentru că le este greu să înceapă, să se organizeze și să rămână concentrați. Psihiatrul american Michael Morse explică ce pot schimba părinții pentru ca serile să nu se mai termine cu lacrimi și certuri.

Un copil poate rezolva corect exerciții la matematică în clasă, iar acasă să stea 20 de minute în fața aceluiași exercițiu fără să scrie nimic. Poate povesti cu lux de amănunte ce a făcut la școală, dar să nu-și amintească ce teme are pentru a doua zi. Sau poate începe să lucreze, să se oprească după două rânduri și să spună că nu mai poate. Pentru părinți, asemenea situații sunt greu de înțeles. Dacă știe să rezolve exercițiile, de ce nu le face? Dacă poate sta concentrat la un joc sau la orice altă activitate care îi place, de ce nu poate acorda aceeași atenție temelor? Explicația ține de felul în care ADHD (tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate) afectează funcțiile executive, adică acele abilități care ne ajută să planificăm, să începem o activitate, să urmăm mai mulți pași și să o ducem la bun sfârșit.

„Creierul de după școală”

Într-un articol publicat de Motherly, psihiatrul Michael Morse, specialist în psihiatria copilului și profesor asociat la Universitatea Georgetown, explică de ce perioada de după școală poate fi atât de dificilă pentru copiii cu ADHD. Până când ajunge acasă, copilul a petrecut deja șase sau șapte ore muncind mai mult decât colegii săi ca să stea liniștit și să se concentreze, explică psihiatrul. Efortul îl epuizează, iar în cazul copiilor care urmează un tratament medicamentos, efectul acestuia poate să scadă spre sfârșitul zilei. De aceea, spune Morse, „creierul de după școală este adesea un creier obosit”.

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