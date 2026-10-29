„Nu e vorba de kick-boxing în Thailanda”. Christine Lagarde explică de ce a apărut cu plasturi pe față, după demisia de la BCE

Christine Lagarde, care a demisionat de la conducerea BCE, afirmă că bandajele de pe fața pot fi explicate pe fondul unei intervenții chirurgicale: „un mic cancer de piele care trebuia îndepărtat”.

Anunțul făcut de Christine Lagarde privind demisia ei de la șefia Bancii Centrale Europene în luna februarie a atras rapid atenția nu doar asupra datei plecării sale, ci și asupra celor doi plasturi de pe fața sa, vizibili într-o declarație video pe care a postat-o, scrie joi Politico.

Acestea au stârnit speculații pe rețelele de socializare, la care Lagarde a răspuns într-o postare ulterioară. Ea a explicat că plasturii sunt urmarea unei „mici intervenții chirurgicale” efectuate la începutul săptămânii și i-a îndemnat pe oameni să urmeze sfaturile medicilor și să-și verifice pielea în mod regulat.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Într-un mesaj video intern separat, adresat întregului personal al BCE, la care publicația de la Bruxelles a avut acces, Lagarde a oferit ceva mai mult umor și detalii: „Știu că arăt ciudat. Nu e vorba de kick-boxing în Thailanda”, a spus ea după ce a participat la reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional de la Bangkok, la începutul acestei luni.

„Este doar un mic cancer de piele care trebuia îndepărtat”, a adăugat ea

BCE a refuzat să comenteze și a făcut trimitere la declarația anterioară a lui Lagarde.

Mai devreme în cursul zilei de joi, Lagarde a pus capăt speculațiilor care durau de luni de zile cu privire la rolul său viitor, anunțând că va demisiona pe 7 februarie 2027, înainte de încheierea oficială a mandatului său.

BCE nu a dezvăluit care sunt planurile imediate ale lui Lagarde, însă aceasta a lăsat să se înțeleagă anterior că ar putea dori să se implice în cursa prezidențială din Franța din 2027.

Un oficial familiarizat cu gândirea lui Lagarde, căruia i s-a acordat protecția anonimatului pentru a discuta o chestiune delicată, a declarat că șefa BCE a luat această decizie cu aproape un an înainte de sfârșitul mandatului său, pentru a avea „o mai mare libertate de a-și exprima opiniile și de a se implica în chestiuni nemonetare, deoarece nu poate rămâne neutră când vede evoluțiile care au loc în propria țară și în lume”.

Explicația oferită de Lagarde pentru demisie

În vârstă de 70 de ani, Christine Lagarde se află la conducerea BCE din noiembrie 2019, după ce anterior a condus Fondul Monetar Internațional. În mod normal, mandatul lui Lagarde la vârful BCE urma să se încheie pe 31 octombrie 2027.

„Nu există niciodată un moment potrivit pentru a pleca”, a spus Lagarde într-o conferință de presă, adăugând că decizia de a pleca mai devreme a fost motivată de dorința de a se implica în discuții pe teme care depășesc mandatul BCE.

„Vreau să am libertatea de a vorbi, libertatea de exprimare și libertatea de a aborda chestiuni care nu țin de politica monetară”, a afirmat șefa BCE, confirmând astfel versiunea oficialului citat de Politico.

Lagarde a subliniat că oficialii BCE sunt supuși unor reguli stricte de neutralitate.

„Avem obligația de a fi neutri. comentăm situația actuală concentrându-ne exclusiv pe politica monetară”, a spus Lagarde, adăugând că acest mandat reprezintă „prețul pe care îl plătim pentru a fi independenți”.

Cu toate acestea, Lagarde a mărturisit că nu se mai simte confortabilă să păstreze tăcerea cu privire la probleme globale mai ample. „Mă interesează adevărul, iar adesea văd cum acesta este alterat sau contrazis prin prezentări distorsionate ale realității”, a spus ea, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit agențiilor Reuters și Agerpres.

Bazându-se pe o experiență de peste două decenii în poziții economice și financiare la nivel internațional, Lagarde consideră că își poate aduce contribuția și în afara domeniului băncilor centrale. „Există lucruri pe care le pot spune, dacă oamenii vor sau nu să ascultr, asta e o altă poveste. Dar simt că trebuie să spun aceste lucruri, lucru pe care nu îl pot face din poziția pe care o dețin în prezent”, a explicat Lagarde.

Ea a dorit să asigure piețele și personalul instituției că plecarea sa anticipată nu va perturba activitatea BCE. „Procesul de găsire a unui succesor a început deja”, a spus Lagarde, adăugând că există „o mulțime de candidați excelenți, mult mai buni decât mine”.

Consiliul European va demara imediat procesul de identificare a unui succesor pentru Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, a declarat joi președintele Consiliului, Antonio Costa.

„Pentru a asigura o tranziție fluidă către următoarea conducere a BCE, procesul de numire a succesorului său va fi inițiat astăzi și va continua fără întârziere, în vederea adoptării unei decizii în timp util de către Consiliul European”, a precizat Costa, într-o postare pe platforma X.

Chiar dacă toți liderii celor 21 de state din zona euro au un cuvânt de spus în desemnarea președintelui BCE, istoria sugerează că orice candidat de succes trebuie să aibă sprijin atât german, cât și francez pentru a obține postul.