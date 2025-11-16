„Nu foarte optimist”. Liderul Finlandei nu crede în scenariul unor noi negocieri pentru soluționarea războiului din Ucraina în acest an

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că este puțin probabil să se producă o încetare a focului în Ucraina înainte de sfârșitul anului, indicând primăvara drept un moment mai plauzibil pentru eventuale progrese în acest sens, transmite Politico.

Liderul finlandez a făcut aceste declarații pentru Associated Press în timp ce Europa se străduiește să deblocheze fonduri pentru sprijinirea Kievului în lupta cu forțele ruse, iar președintele Volodimir Zelenski încearcă să limiteze pagubele provocate de un scandal major de corupție din sectorul energiei.

„Nu sunt foarte optimist în ceea ce privește obținerea unei încetări a focului sau începerea negocierilor de pace, cel puțin anul acesta”, a declarat Stubb pentru AP. El consideră ar fi bine să se fie „pus ceva în mișcare” până în martie pentru un eventual armistițiu, când invazia pe scară largă pe care a lansat-o președintele rus Vladimir Putin va intra în al cincilea an.

În timp ce Ucraina și UE se străduiesc să mențină sprijinul american pentru Kiev, Stubb este unul dintre liderii europeni care au cea mai bună relație cu Donald Trump. Cei doi au jucat golf împreună, iar Stubb a participat la întâlniri de grup cu Trump și Zelenski.

Dacă Trump „acceptă una din 10 idei, este bine”

Președintele finlandez a spus că îi poate „explica președintelui Trump prin ce a trecut Finlanda (în războaiele sale cu Rusia) sau cum văd eu situația de pe câmpul de luptă, sau cum interacționezi cu Putin”. Dacă Donald Trump „acceptă una din 10 idei, este bine”, a adăugat Stubb.

Luna trecută, președintele Statelor Unite a introdus sancțiuni împotriva giganților ruși din domeniul energiei Lukoil și Rosneft. Trump a făcut „o treabă excelentă”, a apreciat Stubb, care consideră totuși că ar trebui vizată și „armata sau industria de apărare” a Rusiei.

Stubb a spus că Washingtonul a anulat summitul preconizat dintre Trump și Putin de la Budapesta pentru că partea americană și-a dat seama că „rușii nu s-au mișcat un centimetru”. Nu avea „niciun rost să-l pună pe președintele Trump într-o situație în care nu ajunge la un acord sau ceva de genul acesta”, a explicat el.

Eșecul organizării summitului este „un alt exemplu de greșeală strategică a rușilor. Au avut o oportunitate și au ratat-o”, a consideră Stubb.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică, că țara sa depune eforturi mari pentru a găsi o soluție la conflict, atât pe front, cât și prin diplomație.