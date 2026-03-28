„Nu frigul ne îmbolnăvește, ci dependența de confortul excesiv”. Românul care ne provoacă să facem băi de gheață pentru îmbunătățirea sănătății

O metodă extremă de întărire a sistemului imunitar și de reducere a stresului, care presupune expunere la frig, inventată de un cunoscut sportiv olandez de anduranță pe nume Wim Hof, este practicată și în România. Ștefan Chihaia, primul român certificat la școala acestuia, spune că peste 10.000 de oameni au trecut deja prin workshopurile sale. „Gheața nu lasă loc de păcăleală”, explică acesta într-o discuție cu HotNews.

Wim Hof (66 de ani), cunoscut sub numele de „Omul de Gheață” (The Iceman), este un atlet olandez renumit pentru capacitatea sa extraordinară de a rezista la temperaturi extreme. El a dezvoltat o metodă proprie care combină tehnici de respirație, expunerea la frig și meditație, cu scopul de a crește reziliența, a reduce stresul și a întări sistemul imunitar.

„Încă de la primele respirații Wim Hof, activezi nervul vag și îți influențează biochimia internă. Ulterior, prin expunerea la gheață, înveți să-ți controlezi sistemul nervos autonom, iar în momentul în care ieși din apă, corpul eliberează un cocktail de hormoni benefici. Astfel, redobândești energia și pofta de viață, îți îmbunătățești calitatea somnului și capeți imboldul necesar pentru a începe proiecte noi”, spune Ștefan Chihaia, primul roman certificat la Wim Hof Academy, care susține că peste 10.000 de oameni au venit de-a lungul timpului la workshop-urile pe care le organizează.

Wim Hof deține multiple recorduri mondiale, printre care alergarea unui semimaraton în picioarele goale pe gheață și zăpadă, înotul sub gheață și escaladarea muntelui Kilimanjaro în pantaloni scurți.

Un workshop durează patru ore și costă 99 de euro

Original din Bucecea (Botoșani), Ștefan sau Zohal, așa cum este cunoscut în comunitatea pe care și-a creat-o, spune că este licențiat în Psihologie, facilitator internațional în Respirație Holotropică, atestat de Grof Transpersonal Training, și instructor acreditat pentru metoda Wim Hof.

Bărbatul de 42 de ani are un site în care-și explică background-ul și tehnicile pe care le folosește. Tot aici, cât și pe paginile sale de Facebook sau TikTok el promovează workshop-urile pe care le face și oferă și exemple ale celor care aleg să practice metoda Wim Hof (WFM). Spre exemplu, un workshop durează patru ore și costă 99 de euro.

În pagina event-ului, instructorul explică atât metoda, cât și ceea ce se va întâmpla concret pentru participanți, de la partea teoretică în care doritorii află ce înseamnă WFM și cum funcționează, la cea practică unde este inclusă baia de gheață și meditația, la întrebări și discuții.

Workshop-ul este limitat la 25 de locuri și tot aici se specifică faptul că nu pot participa femeile însărcinate, persoanele diagnosticate cu epilepsie, sindromul Raynaud sau hipertensiune arterială, cât și cei cu afecțiuni cardiovasculare sau care au primit contraindicație clară documentată medical.

Ce înseamnă respirația holotropică

După ce și-a luat licența în Psihologie și a urmat un master în psihoterapia integrativă, Ștefan spune că a ajuns să studieze psihologia transpersonală și respirația holotropică, timp de 8 ani, alături de psihiatrul ceh Stanislav Grof.

Cercetătorul de origine cehă este considerat unul dintre fondatorii psihologiei transpersonale și un pionier în studiul stărilor extinse de conștiință. Practic, în anii ’70, alături de soția lui Christina Grof, a dezvoltat o metodă terapeutică alternativă, respirația holotropică – „o tehnică de respirație accelerată, combinată cu muzica și procesare corporală, menită să inducă stări de conștiință similare celor obținute prin substanțe psihedelice, dar fără droguri.” A scris numeroase cărți pe subiect, traduse în peste 22 de limbi, iar cariera lui de peste 60 de ani a fost analizată într-un documentar de Susan Hess, lansat în 2020.

„Termenul „holotropic” provine din grecescul holos (întreg) și trepein (a se îndrepta către), și înseamnă „mișcarea către întregire”. Experiența se desfășoară pe parcursul a cinci zile, și include ateliere de pregătire și sesiuni intense de respirație (de trei ore) pe o muzică special selectată. În acest proces, fiecare participant este însoțit de un facilitator, iar rolurile alternează apoi între cel care respiră și cel care susține spațiul. Respirația holotropică facilitează reconectarea cu propria inteligență interioară”, explică Zohal.

„Procesul necesită o pregătire solidă în psihologie și psihoterapie”

În ceea ce privește modul în metoda psihiatrului ceh îi poate ajuta pe oameni la nivel emoțional și psihologic, Ștefan spune că atunci când trecem printr-un eveniment traumatic, emoția asociată rămâne stocată într-o stare extinsă de conștiință undeva în psihicul nostru. Pentru a o elibera, continuă, este necesar să se recreeze acea stare, unde emoția să fie retrăită la intensitate maximă până „se consumă.”

Procesul, după cum subliniază, nu poate fi realizat prin simple discuții sau în sesiuni scurte de o oră, între activitățile cotidiene. „O eliberare profundă necesită un spațiu dedicat, timp generos și o pregătire riguroasă, menite să asigure siguranța și integrarea experienței.”

Cum vede controversele legate de respirația holotropică

Respirația holotropică nu este însă o metodă lipsită de controverse. De exemplu, este recomandată celor cu boli psihice sau cu afecțiuni mintale, nici celor cu boli cardiovasculare sau epilepsie. De asemenea, metoda poate poate scoate la iveală evenimente traumatice.

„Tocmai din aceste motive, metoda este atent protejată, și poate fi facilitată exclusiv de către practicieni certificați de GTT. Atunci când toate protocoalele sunt respectate cu strictețe, respirația holotropică devine un demers profund terapeutic și un instrument riguros de explorare a conștiinței”, precizează Ștefan.

Întâlnirea cu Wim Hof

După cei opt ani petrecuți alături de Grof, Zohal l-a întâlnit pe Wim Hof. L-a descoperit în 2015, când l-a auzit vorbind într-un clip pe YouTube. „La un moment dat a spus: „Pentru mine, Dumnezeu este frigul, ai putea spune și tu asta asta.” Apoi am aflat că are 26 de recorduri mondiale, iar asta m-a făcut să simt că este autentic. Spre final, a spus că ceea ce poate face el poate face oricine.”

După ce a auzit toate astea, românul a simțit că este ceva care merită încercat. Așa cum povestește, metoda Wim Hof Method se bazează pe povestea lui Wim Hof, care, după o traumă profundă, sinuciderea soției sale, și după ce a rămas cu patru copii mici, a încercat să caute răspunsuri în natură.

„Cu ajutorul frigului și respirației a dezvoltat această metodă, cu scopul de a deveni mai puternic, mai sănătos și mai fericit, depășindu-și limitele nu doar fizice, ci și psihologice. Metoda nu înseamnă să intri în gheață doar pentru a demonstra că poți. Este o filozofie de viață care, odată înțeleasă, poate fi integrată ca o ancoră în prezent, și oferă putere și libertatea de a trăi viața cu adevărat, fără a te pierde în imaginație.”

Win Hof a devenit un fenomen global, iar publicații internaționale precum Discovery Channel, National Geographic Channel sau Rolling Stone au scris despre el și metoda pe care o practică.

BBC One a făcut chiar un reality show, „Freeze The Fear”, unde Hof a ghidat mai mulți influenceri cu ajutorul tehnicii sale. Pe site-ul lui oficial, apar mai multe studii care îi atestă metoda, de la cel din 2011 făcut de Radboud University din Olanda, care a demonstrat că Hof își poate influența în mod voluntar sistemul nervos, la cel din 2014, în care 12 practicanți WHM au fost injectați cu o toxică care poate provoca răceală și febră și care și-au putut influența sistemul imunitar.

Un studiu din 2026 realizat de mai mulți cercetători din Franța, Londra sau California atestă beneficiile acestei metode.

Metodă testată de celebrități de la Gwyneth Paltrow la David Beckham

Cu toate astea, există și voci din domeniul științific care susțin că metoda încă trebuie studiată mai în profunzime. Este important de știut că scufundarea bruscă în apă foarte rece poate provoca hipotermie, stop cardiac sau, în caz de supraîncălzire, șoc termic.

Metoda lui Hof a fost încercată de celebrități precum Hugh Jackman, Gwyneth Paltrow, Liam Hemsworth sau David Beckham, iar olandezul spune că Oprah Winfrey sau Matt Damon au testat-o la rândul lor. Chiar dacă este urmărit de peste 3.5 milioane de oameni în online și cunoscut la nivel global, Hof rămâne un personaj excentric și controversat, iar cei care vor să-i încerce tehnica, sunt sfătuiți să fie precauți, să se documenteze bine înainte și să o facă într-un cadru sigur și reglementat.

Ștefan spune că a rezonat imediat cu autenticitatea, deschiderea și modestia mentorului său olandez.

„Tot ce ne transmite este rodul unei experiențe de o viață, clădită pas cu pas, nu rezultatul unei mode trecătoare sau al unui curs de o săptămână în Bali, așa cum vedem tot mai des în zilele noastre”, crede Ștefan.

A devenit primul român certificat la Wim Hof Academy, după o serie de cursuri online, ateliere și tabere alături de Wim Hof, dar, așa cum menționează, și o serie de examene riguroase. „Procesul continuă prin recertificări anuale, care asigură menținerea standardelor și a înțelegerii profunde a metodei.”

Primul curs după metoda olandezului l-a susținut în 2016, la Londra, urmat de debutul în România. Mărturisește că a avut emoții și nu era convins de reacția oamenilor, dar spune că rezultatele au fost peste așteptări.

10.000 de participanți în România

În prezent, el organizează mai multe workshop-uri de genul și chiar tabere în care participanții merg la bustul gol iarna la munte. Cursurile durează aproximativ patru ore și îmbină riguros, după cum precizează Zohal, teoria cu practica.

Instructorul vorbește despre cum la workshop-urile sale au participat peste 10.000 de oameni până acum, veniți din toate mediile și ghidați de motivații unice. „Unii caută soluții pentru sănătate, alții vin din curiozitate sau din dorința de autodepășire. Însă, dincolo de aceste scopuri, cei mai mulți sunt în căutarea unui sens profund; această experiență devine, pentru ei, o adevărată „autostradă” către propria esență.”

În ședințele pe care le organizează, el are rolul de facilitator, dar spune că meritul este exclusiv al participanților.

„Impactul este profund, deoarece gheața nu lasă loc de păcăleală; acolo ești doar tu cu tine. Lupta se dă mereu cu propria minte, nu cu frigul, iar rezultatele sunt transformatoare: unii își schimbă radical viața, alții au momente de revelație sau găsesc, în sfârșit, curajul de a lua decizii mult amânate. În esență, gheața le oferă oamenilor permisiunea de a fi, cu adevărat, ei înșiși”, susține Chihaia.

„Orice teorie are nevoie de o fundație solidă”

Ștefan vorbește despre cum este de acord că orice teorie are nevoie de o fundație solidă, susținută de timp și dovezi științifice. „Fără ele, totul devine doar un spectacol care induce oamenii în eroare.

Metoda Wim Hof nu este despre „guru”, ci despre știință, analize și măsurători”, după cum susține. Nu crede că oferă adevăruri absolute, ci o experiență directă din care fiecare participant își poate extrage propria înțelepciune, deoarece, așa cum subliniază, adevărul autentic se află mereu în interiorul fiecăruia dintre noi.

Celor care spun că astfel de practici sunt pseudoștiință sau doar un trend de dezvoltare personală, Zohal le recomandă să experimenteze o rundă de respirații și să observe singuri schimbările.

„Pentru cei care caută argumente suplimentare, îi direcționez cu încredere către platforma oficială Wim Hof, unde cercetările riguroase și studiile clinice oferă o bază solidă de înțelegere a metodei.”

La granița dintre practicile alternative și medicina modernă, Chihaia este de părere că știința fără conștiință este incompletă.

„Dacă cineva apelează la mine cu o problemă de sănătate, primul pas este întotdeauna consultarea medicului. Știu că un avion are nevoie de pilot, nu de tobe, iar un chirurg trebuie să fie complet ancorat în realitatea procedurii sale. În acest context, rolul meu este acela de facilitator – o „moașă” care te însoțește cu discreție și responsabilitate în propriul tău proces de descoperire. Când alegi să te sprijini pe mine, te sprijini, de fapt, pe întreaga experiență și rigoare pe care le-am clădit, cu fidelitate, de-a lungul acestui drum.”

„Frigul nu îmbolnăvește, ci dependența de confortul excesiv”

Ștefan spune că siguranța și corectitudinea practicii sunt întotdeauna prioritare. El vorbește despre cum două minute sunt suficiente pentru a obține toate beneficiile expunerii la frig, motiv pentru care nu recomandă exagerarea, deoarece riscurile sunt reale.

„Există o diferență majoră între instructorii certificați la Wim Hof Academy, care oferă o experiență sigură și bine fundamentată, și cei fără pregătire, a căror abordare neavizată poate induce în eroare sau, în cazuri extreme, poate duce la accidente”, după cum adaugă.

Răcește foarte rar, o zi sau două odată la câțiva ani, iar secretul său stă în expunerea constantă. „Ies în mânecă scurtă chiar și la 2-3 grade, iar iarna, pe munte, prefer să fiu la bustul gol alături de cei pe care îi ghidez. Nu frigul ne îmbolnăvește, ci dependența de confortul excesiv, frica și nevoia permanentă de control”, spune Zohal.

Beneficiile le simte pe propriul corp, de la un nivel ridicat de energie, un sistem imunitar robust și o concentrare mai bună, la o calitate a somnului net superioară. „Nu în ultimul rând, metoda îmi oferă o mai mare poftă de viață și, oricât de comic ar suna, o reală economie la facturile de întreținere — mă simt excelent la o temperatură de 17-18 grade în casă.”

Băile de gheață nu sunt recomandate acasă și nici celor care suferă de probleme medicale. Dacă vrei să le încerci, este bine să mergi la doctor înainte, să te documentezi foarte bine și să o faci într-un cadru în care ai încredere.