Nu funcționează sistemul de achiziționare a rovinietei, anunță CNAIR. Precizări pentru șoferi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, sâmbătă, că sistemul de achiziționare a rovinietei întâmpină „probleme tehnice” și se lucrează pentru remedierea situației.

CNAIR a spus că echipele sale tehnice „fac eforturi pentru remedierea cât mai rapidă a problemei”.

„Sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează la această oră! Din cauza unor probleme tehnice, rovinieta nu poate fi achiziționată prin niciuna din metodele puse la dispoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere (sms, platforme online, benzinării)”, a declarat CNAIR, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

Instituția a spus că va anunța reluarea serviciilor de furnizare a rovinietei odată ce va fi remediată problema tehnică.

„De asemenea, vă reamintim că in cazul în care circulați pe rețeaua națională de drumuri și nu ați putut achiziționa rovinieta înainte de începerea călătoriei, puteți face această achiziție până la ora 24.00 a zilei respective”, se mai arată în comunicat.

FOTO: Disqdr / Dreamstime.com