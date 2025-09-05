„Nu-i opriți, nu-i amenințați pe colegii care vor protesta”. Apel al sindicatelor către directorii de școli și inspectori pentru prima zi de școală

Federațiile sindicale din educație, FSLI și FSE „Spiru Haret” le cer directorilor și inspectorilor școlari să nu pună presiune pe profesorii care intenționează să participe luni, 8 septembrie, la mitingul și marșul organizat la București. Într-un apel transmis vineri, sindicatele avertizează că „măsurile legislative pripite și dăunătoare” afectează întreg sistemul de învățământ și cer unitate în fața Guvernului.

În apelul semnat de Colegiul Liderilor FSLI și de Colegiul Liderilor FSE „Spiru Haret”, sindicatele subliniază că șefii din educație „nu trebuie să devină instrumente de sancționare a cadrelor didactice, ci să acționeze cu responsabilitate și echilibru”.

„Să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizate de federațiile sindicale”, se arată în apel. Sindicaliștii subliniază că protestul „nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor, ci pentru un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat corespunzător”.

Apelul vine în contextul tensiunilor generate de Legea 141/2025 („Legea Bolojan”), care prevede comasarea școlilor, creșterea normei didactice și majorarea obligației de catedră pentru directori și inspectori.

Mesaj și pentru guvern

Potrivit sindicatelor, reorganizarea rețelei școlare și „haosul creat de aplicarea noilor măsuri pot duce la tensiuni în cancelarii și la încălcarea drepturilor profesorilor”. „Conducerea unităților de învățământ trebuie să se asigure că nicio măsură administrativă nu afectează demnitatea și statutul cadrului didactic”, scrie în documentul transmis.

Sindicaliștii invocă și „datele contradictorii comunicate de Ministerul Educației” în legătură cu numărul normelor ocupate de titulari și suplinitori, acuzând lipsa de transparență. „În lipsa unor date clare și oficiale, riscul este ca presiunea să fie transferată asupra directorilor și inspectorilor, care devin țapi ispășitori pentru decizii luate la nivel central”, se arată în apel.

Mesajul sindicatelor este și un avertisment la adresa guvernanților: „Respectarea drepturilor salariaților din educație nu este opțională. Directorii de școli și inspectorii nu pot fi folosiți ca instrumente de control politic sau ca intermediari ai austerității.”

Apelul către directori și inspectori se încheie cu un mesaj de unitate: „Haideți să arătăm împreună că sistemul de învățământ este unit în fața unor măsuri care îi subminează temelia. Uniți suntem puternici!”.

Sindicatele din Educație au anunțat boicot în prima zi de școală

Cele mai importante trei sindicate din învățământ au anunțat, într-un comunicat comun, că vor boicota prima zi de școală și, în loc să meargă la catedre pe 8 septembrie, vor picheta sediul Guvernului, în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de Guvern în domeniul educației.

„Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeași însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de școala românească”, este mesajul transmis elevilor și părinților de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Sindicaliștii transmit că protestul lor urmărește să arate că angajații din învățământ „resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate de guvern, cu efecte negative asupra sistemului de învățământ, dar în primul rând asupra beneficiarilor educației”.

Aceștia precizează că nu ies în stradă pentru salarii mai mari, ci „pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate”.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a spus că se alătură protestelor anunțate în prima zi de școală de federațiile sindicatelor ale profesorilor. Studenții au transmis că „împărtăşesc acelaşi sentiment de nemulţumire faţă de măsurile de austeritate” impuse de Guvern.

De ce protestează profesorii

Sindicatele din Educație motivează aceste demersuri „având în vedere efectele dezastruoase ale aplicării Legii nr. 141/2025 și ale actelor subsecvente emise de Ministerul Educației și Cercetării, constând în: