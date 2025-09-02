Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, în prima zi de școală / „Anul universitar nu poate începe așa”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură protestelor anunțate în prima zi de școală de federațiile sindicatelor ale profesorilor. Studenții transmit că „împărtăşesc acelaşi sentiment de nemulţumire faţă de măsurile de austeritate” impuse de Guvern, potrivit unui comunicat al liderilor studenților.

„Ne vom alătura protestului din data de 08.09.2025, în fața sediului Guvernului României de la ora 9:00 și ulterior marșului până la Palatul Cotroceni, fapt pentru care facem apel la toți studenții să participe la această inițiativă”, se arată într-un comunicat al ANOSR.

Anunțul liderilor studenților vine după ce cele mai importante trei sindicate din învățământ au anunțat luni, într-un comunicat comun, că vor boicota prima zi de școală, în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de Guvern în domeniul educației.

ANOSR reclamă că, în ciuda demersurilor realizate de studenți, profesori și elevi, „factorii de decizie continuă să ignore solicitările, dând dovadă de lipsa de interes față de nevoile și realitățile cu care se confruntă sistemul de învățământ, dar și față de efectele negative pe care aceste măsuri le vor genera în educație”.

De asemenea, liderii studenților consideră „absolut necesar” un răspuns „ferm” din partea decidenţilor responsabili.

„ANOSR îşi arată solidaritatea faţă de studenţi, profesori şi elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echităţii şi asigurării unui sistem educaţional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei în România. Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială”, încheie ANOSR.

Ce cer studenții

Studenţii cer, printre altele, revenirea la alocarea fondului de burse şi acordarea acestora pe durata întregului an calendaristic, creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară celei din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut.

Totodată, studenții cer reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat, diversificarea formelor de sprijin pentru studenţi, din venituri atrase de universităţi şi creşterea contribuţiei din fonduri proprii a universităţilor la fondul de burse, şi abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.



