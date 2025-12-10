VIDEO „Nu iau în calcul o astfel de ipoteză”. Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a evitat să ia o decizie privind pensiile magistraților

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat miercuri, după ce CCR a amânat luarea unei decizii legate de legea care vizează reforma pensiilor magistraților, încrezător că proiectul va fi în cele din urmă validat, deoarece „respectă prevederile constituționale”. Șeful Guvernului a precizat că nu ia în calcul varianta respingerii legii de către judecătorii de la Curte.

„Cred că sunt aspecte procedurale care țin de interiorul Curții. (…) Efectiv nu am apucat să mă uit nici pe presă, să văd ce a apărut pe tema asta, pentru că alte informații nu aveam legate de motivele pentru care s-a amânat luarea unei decizii”, a spus premierul, la emisiunea „Friendly Fire” a jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Petreanu, difuzată pe Youtube.

Întrebat ce va face dacă CCR va respinge legea pentru care guvernul și-a asumat pentru a doua oară răspunderea în Parlament, Ilie Bolojan a precizat: „Așa cum am spus, având în vedere că legea respectă toate prevederile constituționale, am încredere că propunerea va fi validată pentru că este în bună regulă din punctul nostru de vedere. Nu iau în calcul o astfel de ipoteză (respingerea legii de către CCR, n.r.), pentru că proiectul respectă prevederile constituționale. Haideți să vedem ce se va întâmpla pe 28 (decembrie, n.r.) seara”.

„Nu am date legate de motivele pentru care plenul Curții a decis această amânare. Astăzi a fost declarat constituțional pachetul fiscal care este un pachet important pentru a avea anul viitor o componentă de buget predictibilă, dar și componenta privind magistrații este foarte importantă și cel puțin faptul că s-a dat un termen totuși relativ scurt – să ne gândim că la prima propunere a acestui proiect au fost termene mai lungi și cred că au fost vreo două amânări dacă bine țin minte – acum important este să se soluționeze. Convingerea mea este că propunerea respectă prevederile constituționale. Am încercat să vedem care au fost deciziile Curții de-a lungul anilor așa încât să respectăm tot ce s-a decis în această materie până acum. De asemenea, vine și, din punctul meu de vedere, rezolvă o parte din problemele din justiție, de astea sunt doar o parte din problemele din justiție”, a mai spus șeful Guvernului.

„Nu cunosc care este conţinutul dezbaterilor de la Curtea Constituţională, ştiu ce înseamnă dezbateri în interiorul coaliţiei de guvernare, cu patru partide în coaliţie, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să ajungi la puncte de vedere comune, mai ales în subiecte care, dacă sunt puse în practică, în mod clar generează nemulţumiri, nu sună bine, nu dai veşti bune, şi de aceea acest tip de decizii nu se iau foarte uşor. Deci, nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur şi simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile, care înseamnă forţă de a-ţi asuma deciziile, înseamnă coerenţă în gândire şi perseverenţă în acţiune. Şi nu e totdeauna uşor să îndeplineşti aceste condiţii”, a adăugat Ilie Bolojan.

Anterior în cursul zilei de miercuri, după mai bine de trei ore de discuții aprinse, cei 9 judecători ai CCR au amânat pentru duminică, 28 decembrie, o decizie pe legea Guvernului Bolojan prin care ar crește vârsta de pensionare a magistraților și le-ar fi diminuate pensiile.

Judecătorii de la Instanța supremă (Înalta Curte de Casație și Justiție – ICCJ) deciseseră vinerea trecută, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților.

Pe 28 decembrie, când a fost stabilit noul termen, se va împlini o lună de când România trebuia să adopte aceste modificări la pensiile magistraților, pentru a primi de la Comisia Europeană 231 milioane de euro prin PNRR.

Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraților, care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Noul proiect a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Judecătorii și procurorii au cerut ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, tot în urma unei sesizări depuse de ICCJ. Judecătorii de la Curtea Constituțională au motivat atunci că Executivul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, avizul din partea CSM, chiar dacă acesta este consultativ.