„Nu înțeleg cine bea bere la cinci dimineața”. Șeful Ryanair cere măsuri mai dure în aeroporturi după creșterea incidentelor din avioane

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, susține că aeroporturile nu trebuie să mai servească alcool pasagerilor înaintea zborurilor de dimineață, pentru a reduce numărul incidentelor provocate de pasageri turbulenți la bordul avioanelor. O’Leary a spus că Ryanair este nevoită să devieze, în medie, aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat al unor pasageri, față de un singur zbor pe săptămână în urmă cu 10 ani.

„Devine o problemă reală pentru toate companiile aeriene. Nu pot să înțeleg de ce barurile din aeroporturi le servesc oamenilor alcool la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să bea bere la ora aceea?”, a spus directorul executiv al Ryanair într-un interviu acordat the Times, citat de The Guardian.

El a afirmat că Ryanair servește rareori mai mult de două băuturi unui pasager și a cerut introducerea unei limite de două băuturi și în aeroporturi. Nu a precizat însă dacă ar restricționa și orele în care alcoolul este servit la bordul zborurilor Ryanair.

„Noi suntem destul de responsabili, însă cei care nu sunt responsabili și care profită de pe urma acestei situații sunt aeroporturile, care țin barurile deschise la cinci sau șase dimineața și, în timpul întârzierilor, sunt foarte bucuroase să le servească acestor oameni cât alcool vor. Știu că astfel pasează problema companiilor aeriene”, a spus el.

Ryanair a anunțat, în ianuarie anul trecut, că a început să ia măsuri legale împotriva pasagerilor care provoacă incidente la bord pentru a recupera pierderile provocate de devierea zborurilor.

Compania a precizat că a deschis o acțiune în justiție împotriva unui pasager din Irlanda, solicitând despăgubiri de 15.000 de euro în legătură cu un zbor pe ruta Dublin–Lanzarote.

Compania low-cost Jet2 a cerut, săptămâna trecută, crearea unei baze naționale de date, astfel încât companiile aeriene să poată colabora pentru a interzice accesul pasagerilor care provoacă incidente la bord.