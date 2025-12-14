„Nu mai e timpul de războaie”. Noul primar al Capitalei își dorește USR în majoritatea din Consiliu și vrea să fie „un sprijin pentru toți primarii de sector”

Ciprian Ciucu, primarul general ales, a declarat că „Bucureștiul are nevoie de o foarte bună colaborare între partidele de centru-dreapta”, dar a spus că intenționează să colaboreze cu toți primarii de sector, inclusiv cu Daniel Băluță, pe care l-a învins la alegerile din 7 decembrie, și ceilalți primari de sector de la PSD.

În emisiunea „În fața ta” de la Digi24, difuzată duminică, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei a spus că își dorește rămânerea USR în majoritatea din Consiliul General al Municipiului București.

„Cred că nu mai e timpul de războaie în viitor. Cred că nu mai e timpul de declarații belicoase (…). Îmi doresc ca USR să rămână în această majoritate. Va trebui să vorbesc și cu domnul Vlad Voiculescu, care este președintele USR București. Dânșii fac parte în acest moment din majoritatea din Consiliul General, au și un administrator public, cu care vreau să colaborez, domnul Judele, și mă gândesc la viitor, pentru că Bucureștiul are nevoie, așa cum am văzut foarte, foarte clar, de o bună, foarte bună colaborare între partidele de centru-dreapta”, a declarat Ciprian Ciucu.

Liberalul spune că vrea să fie „un sprijin pentru toți primarii de sector”

Primarul general ales al Capitalei susține că intenționează să colaboreze cu toți primarii de sector, inclusiv cu Daniel Băluță de la PSD.

„În ceea ce îl privește pe domnul Băluță, intenția mea este să colaborez și să fiu un sprijin pentru toți primarii de sector, și să mă ajute la rândul lor, adică dacă au probleme și le pot rezolva, și sunt rezolvabile, vreau să fiu alături de fiecare dintre ei, pentru că sunt primari aleși, au legitimitate, au legitimitatea votului primit și este doar normal să colaborăm între noi”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Liberalul a spus că i-ar „plăcea” o creionare a bugetului alături de primarii de sector.

„De exemplu, anul acesta nu o să reușim, că e foarte din scurt timp, dar mi-ar plăcea ca anul viitor, prin luna octombrie, de exemplu, să ne strângem toți și să facem bugetul împreună pentru anul următor (…), ca să nu ne mai facem bugetele fiecare la noi în debara, să nu mai știm unii de alții, să nu avem o viziune comună pe dezvoltarea orașului. Deci îmi propun să lucrez inclusiv cu domnul Băluță, pentru că este un domn care are experiență și este primar ales”, a conchis Ciprian Ciucu.