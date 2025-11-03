„Nu mai pot continua”. Liderul regiunii Valencia demisionează la un an după inundațiile catastrofale care au ucis 229 de oameni

Locuitorii se uită la mașinile îngrămădite după ce au fost măturate de inundații în Valencia, Spania, miercuri, 30 octombrie 2024. Sursă foto: Alberto Saiz / AP / Profimedia

În anunțul demisiei, Carlos Mazon a admis „greșelile” făcute în timpul tragediei din 29 octombrie 2024, dar a acuzat de asemenea sprijinul insuficient al guvernului de la Madrid, scrie Reuters.

Liderul regiunii Valencia din estul Spaniei a anunțat luni că demisionează, sub presiunea exercitată asupra sa în legătură cu modul în care a gestionat inundațiile catastrofale de acum un an.

Carlos Mazon a fost somat să demisioneze, inclusiv de către rudele victimelor, după ce ploile torențiale din 29 octombrie 2024 au provocat moartea a 229 de persoane și pagube în valoare de miliarde de euro, în special în suburbiile din sudul orașului Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania.

„Nu mai pot continua”, a declarat Mazon, membru al Partidului Popular (PP), conservator și de opoziție, reporterilor. „Știu că am făcut greșeli, recunosc acest lucru și știu că va trebui să trăiesc cu ele pentru tot restul vieții”, a adăugat el.

Un discurs „dureros și fără valoare”.

Într-un discurs anterior, el a acuzat „sprijinul insuficient” din partea guvernului socialist de la Madrid al prim-ministrului Pedro Sanchez.

Mazon a acuzat, de asemenea, agenția națională de meteorologie AEMET și organismul care reglementează rețeaua hidrologică regională, aparținând Ministerului Energiei din Spania, pentru că nu au avertizat în mod adecvat asupra dezastrului iminent.

Rosa Alvarez, care conduce principala asociație a victimelor inundațiilor, a calificat discursul lui Mazon drept „dureros și fără valoare”.

„El continuă să repete minciuni și să se prezinte ca victimă”, a declarat ea pentru postul de radio SER.

Refuzul lui Mazon de a demisiona a declanșat o serie de demonstrații masive în Valencia, sub sloganul: „Noroi pe mâinile noastre, sânge pe ale lui”. Un sondaj recent a arătat că 75% dintre valencieni consideră că Mazón ar trebui să demisioneze.

Luni, el a declarat că ar fi demisionat mai devreme, dar nu a făcut-o deoarece a dorit să coordoneze procesul de reconstrucție.

O alertă emisă prea târziu

Locuitorii din zonele afectate acuză guvernul regional că a emis o alertă prea târziu, după ce clădirile erau deja sub apă și multe persoane înecate, în cea mai gravă inundație din Europa din 1967.

Experții spun că eșecurile succesive ale autorităților – de a efectua lucrări de atenuare a inundațiilor pe râuri, de a proteja mai bine casele, de a educa oamenii și de a avertiza rapid locuitorii – au contribuit la numărul de victime.

Demisia lui Mazon a venit în ziua în care Maribel Vilaplana, o jurnalistă cu care lua prânzul când au început inundațiile, urma să depună mărturie în fața unui judecător care investighează posibila răspundere penală a autorităților pentru decese.

Când Vilaplana a sosit la tribunal, rudele victimelor au strigat: „Spune tot adevărul, pentru binele lor”.

Mazón a declarat inițial că a ajuns la sediul centrului de coordonare a crizelor, sau Centrul de Coordonare Operațională Integrată (Cecopi), după ora 19:00 în acea zi. Alerta a fost trimisă în cele din urmă la ora 20:11, moment în care majoritatea victimelor se înecaseră deja.

Mazón a clarificat ulterior că nu a ajuns la Cecopi decât la ora 20:28 – la aproape 20 de minute după ce a fost emisă avertizarea tardivă –, dar a afirmat că nu și-a schimbat versiunea asupra evenimentelor.

„Nu înțeleg de ce ar trebui să-mi schimb versiunea”, a spus el. „Evident, ora 20:28 este după ora 19:30. Acesta este un fapt”, a spus el.

De asemenea, s-a aflat că vicepreședinta lui Mazón, Susana Camarero, a părăsit o ședință Cecopi pentru a participa la o ceremonie de decernare a unor premii în după-amiaza zilei de 29 octombrie 2024.