„Nu ne putem imagina”. UE toarnă apă rece pe speranțele Rusiei privind „gâsca cu ouă de aur”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susține o conferință de presă înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE, la Bruxelles, Belgia, pe 15 iulie 2025. FOTO: Raa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a subliniat sâmbătă că nu se poate imagina restituirea activelor rusești sechestrate în interiorul blocului comunitar din cauza agresiunii asupra Ucrainei, cu excepția cazului în care Moscova a plătit despăgubiri de război, transmite Reuters.

„Nu ne putem imagina că… dacă… va exista un armistițiu sau un acord de pace, aceste active vor fi restituite Rusiei dacă nu a plătit despăgubirile”, a declarat ea presei la Copenhaga, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe din UE.

Uniunea Europeană afirmă că aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești sunt „înghețate” în blocul comunitar în urma sancțiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Rusia a criticat dur de mai multe ori sechestratea activelor ei din Occident, pe care l-a acuzat de „furt”, și speră că un acord de pace ar însemna și deblocarea fondurilor care ar însemna un sprijin important pentru economia afectată de război.

Ucraina și unele țări din UE, printre care Polonia și statele baltice, au solicitat UE să confisceze activele rusești sechestrate și să le utilizeze pentru a sprijini Kievul.

Însă doi dintre „greii” UE, Franța și Germania, dar și Belgia, unde sunt cea mai mare parte a activelor Moscovei, au respins aceste solicitări.

Ei au subliniat că Uniunea a alocat profiturile viitoare din aceste active pentru a rambursa sprijinul acordat Ucrainei și au pus sub semnul întrebării existența unei baze legale pentru confiscarea lor.

Diplomații spun că dezbaterea de la acest moment se îndreaptă către modul în care ar putea fi utilizați banii Rusiei după încetarea războiului din Ucraina.

„O gâscă cu ouă de aur”

Activele statului rusesc înghețate de la începutul războiului din Ucraina ar trebui să rămână deocamdată în depozitul de valori mobiliare Euroclear din Belgia, a declarat marți premierul belgian, adăugând că confiscarea acestora în beneficiul Ucrainei ar ridica probleme juridice.

„O mare parte din aceste fonduri sunt imobilizate la Bruxelles, la Euroclear. Știu că există guverne care încearcă să confiște banii. Dar aș dori să avertizez că acest lucru nu este atât de ușor din punct de vedere juridic”, a declarat premierul Bart De Wever reporterilor în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz la Berlin.

De Wever a spus că activele includ fonduri de la banca centrală rusă, care au imunitate juridică, ceea ce înseamnă că orice decizie politică de a le închide ar putea avea repercusiuni grave.

„Și alte țări își vor retrage fondurile de stat. Acest lucru va avea consecințe sistemice și este, de asemenea, foarte periculos din punct de vedere juridic. Cred că ar trebui să menținem aceste fonduri de stat imobilizate”, a spus el.

El a spus că este acceptabil să se utilizeze câștigurile din active pentru a ajuta Ucraina, dar a avertizat împotriva utilizării principalului.

„Este ca o gâscă care face ouă de aur. Ar trebui să păstrăm această gâscă. Și, în final, când vorbim despre un tratat de pace, atunci gâsca poate fi pusă pe masă… până în acel moment, cred că este înțelept să menținem situația așa cum este astăzi”, a adăugat el.