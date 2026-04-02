„Nu ne spun”. O fostă aliată a lui Trump acuză administrația SUA că ascunde situația reală a victimelor americane în războiul cu Iranul

Președintele Donald Trump îi salută pe militarii armatei americane după un discurs susținut în fața familiilor de militari la Fort Bragg, în Carolina de Nord, pe 13 februarie 2026. Imagine publicată de Casa Albă.

„Nu credem că știm nici amploarea totală a deceselor. Și nu credem că știm exact cum s-au prăbușit toate aceste avioane, că ni se spune întreaga poveste”, a spus Megyn Kelly, fostă moderatoare Fox News, o critică a războiului din Iran, citată de site-ul american Daily Beast.

Comentatoarea conservatoare Megyn Kelly l-a criticat pe Trump pentru că a vorbit cu nonșalanță despre conflictul din Iran și despre sala de bal de la Casa Albă, în timp ce soldații americani mureau și sufereau răni care le-au schimbat viața.

Numărul oficial al militarilor americani uciși de la începutul războiului este de 13, cu cel puțin 12 răniți în atacul iranian din 27 martie asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită și peste 300 de răniți în total.

Dar Kelly, fostă moderatoare Fox News, a susținut în podcastul său că publicul american nu este informat „despre amploarea reală a deceselor” sau despre modul în care au fost pierdute aeronavele americane.

Ea nu a oferit dovezi pentru a-și susține poziția.

„Președintele Trump spune, la fel ca în cazul sălii de bal, că suntem cu mult înaintea calendarului. Vorbim despre soldați americani care mor, care își pun viața în pericol. Nu e ca și cum ar fi vorba doar de sala de bal”, a spus Kelly.

„Nu e doar o mică excursie distractivă în Iran. Am pierdut deja 13 militari, bărbați și femei. Am avut încă 25 de răniți în weekend, când Iranul a lovit Arabia Saudită și fabrica noastră, baza noastră de acolo. Așadar, am avut încă 25 de militari americani răniți acolo, mulți dintre ei grav”, a adăugat ea.

„Ce înseamnă asta? Membre pierdute, răni grave la cap? Nu ne spun. Această informație a fost în mare parte cenzurată față de mass-media americană”, a continuat comentatoarea.

„Nu credem că știm nici amploarea totală a deceselor. Și nu credem că știm exact cum s-au prăbușit toate aceste avioane, că ni se spune întreaga poveste”, a mai spus ea.

Declarațiile, citate de publicația americană Daily Beast, vin pe fondul criticilor tot mai numeroase la adresa războiului declanșat de SUA și Israel în Iran, care are inclusiv efecte economice asupra SUA – și a restului lumii.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat între vineri și duminică a arătat că 60% dintre alegători nu sunt de acord cu războiul, în timp ce 35% l-au aprobat.

Aproximativ 66% dintre respondenți au afirmat că Statele Unite ar trebui să depună eforturi pentru a-și încheia rapid implicarea în război, chiar dacă acest lucru ar însemna neîndeplinirea obiectivelor stabilite de administrație.

Kelly a avut o relație complicată cu Trump, pe care l-a susținut în mod deschis în mai multe rânduri. Trump a criticat-o dur după o dezbatere pe care aceasta a moderat-o în 2015, nemulțumit de întrebările sale.

Ulterior, comentatoarea conservatoare a trecut peste acest incident. În 2025, ea declara că „s-a îndrăgostit” de politicile lui Trump.

Recent, ea a devenit critică la adresa președintelui, în special pe tema războiului.

Kelly nu este unică în rândul foștilor susținători loiali ai mișcării MAGA care îl critică acum pe Trump în legătură cu conflictul.

Comentatoarea de extremă dreapta Ann Coulter și fosta reprezentantă republicană în Congresul SUA, Marjorie Taylor Greene, au ridiculizat reportajele bombastice ale Fox News despre război.

Joe Rogan a criticat și el în mod repetat războiul, acuzându-l pe Trump că și-a mințit alegătorii.