„Nu ne vom despărți de USR”, spune Siegfried Mureșan. De ce respinge varianta unei coaliții restrânse

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, candidatul PNL-USR-UDMR la postul de prim-ministru, a afirmat, la Digi 24, că este exclusă varianta reconstituirii parțiale a fostei coaliții de guvernământ, dar fără USR.

Întrebat dacă vede ca probabilă varianta constituirii unui guvern condus de independentul Alexandru Nazare, în care miniștrii să fie desemnați de PSD, PNL și USR, Siegfried Mureșan a exclus scenariul invocând două motive majore.

„Cu siguranță nu va exista un asemenea guvern deoarece PNL a decis de mai multe ori că noi guvern cu PSD nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei, am văzut că nu sunt funcționali miniștrii lor. Ca tare, noi guvern cu PSD nu vom mai face”, a fost primul motiv menționat de Mureșan.

În al doilea rând, liberalul a negat și posibilitatea ca PNL să accepte trimiterea în opoziție a USR.

„Parteneriatul nostru autentic onest este cu USR și UDMR (…) Nu ne vom despărți de USR. Știm că PSD ar vrea să ne dezbine, să ne controleze, nu se va întâmpla acest lucru”, a explicat Mureșan.

În aceste condiții, „un guvern de armistițiu” ar fi doar un guvern minoritar, care să primească voturile necesare învestirii în baza unui acord asupra obiectivelor urgente ale viitoarei guvernări.

În ce privește rapiditatea cu care se va ajunge la o asemenea soluție, Mureșan nu crede că acest lucru va fi posibil imediat după începerea sesiunii extraordinare.

„Prima sesiune extraordinară va fi pentru prioritățile din PNRR, nu cred că va fi controversată. Această sesiune poate fi o ocazie de reluare a dialogului între partide. Pentru guvern va fi o sesiune după cea pentru PNRR” , a mai spus Siegfried Mureșan.

Varianta refacerii coaliției, dar fără USR, a fost invocată și de către președintele UDMR, Kelemen Hunor, într-un interviu pentru HotNews.

„Aici problema este că PSD nu vrea cu USR, USR nu vrea cu PSD, PNL are o hotărâre de congres că nu vrea cu PSD, pur și simplu nu se așază. Și atunci mergem mai departe. Există o altă majoritate foarte subțire, 237 -238 de voturi, ceva de genul acesta: PSD, PNL, UDMR, cum a funcționat până în iunie anul trecut, grupul minorităților naționale”, spunea Kelemen.