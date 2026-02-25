„Nu poți să lași cel mai nebun regim din lume să aibă arme nucleare”. Avertisment de la vârful SUA pentru Iran, după discursul incisiv al lui Trump

Președintele Donald J. Trump ține discursul privind starea națiunii în fața unei sesiuni comune a Congresului SUA, la Washington, D.C., pe 24 februarie 2026. În spatele său sunt vicepreședintele JD Vance și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson. FOTO: Kenny Holston - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Vicepreședintele american JD Vance a avertizat Iranul să ia „în serios” amenințările Washingtonului cu privire la posibilitatea unor acțiuni militare, miercuri, la o zi după ce președintele Donald Trump a părut să pledeze pentru un război în discursul privind Starea Uniunii, potrivit AFP.

În contextul acumulării de forțe americane din Orientul Mijlociu, Trump a susținut în discursul său de marți din Congres că Iranul încearcă să dezvolte rachete care pot lovi Statele Unite.

Președintele american a acuzat Republica Islamică, ai cărei negociatori vor discuta cu oficiali ai SUA joi la Geneva, de „ambiții nucleare sinistre”, precum și că încearcă să reconstruiască programul nuclear vizat de atacurile aeriene americane din operațiunea de anul trecut.

Trump încearcă să ajungă la o soluție „pe cale diplomatică”, dar are totodată „dreptul” de a folosi acțiuni militare, a declarat JD Vance, miercuri, la Fox News.

„Nu poți să lași cel mai nebun și mai rău regim din lume să aibă arme nucleare”, a adăugat vicepreședintele Statelor Unite.

„Președintele are la dispoziția sa o serie de alte instrumente pentru a se asigura că nu se întâmplă acest lucru. A arătat că este dispus să le folosească și sper că iranienii vor lua acest lucru în serios în negocierile de mâine, pentru că asta este cu siguranță ceea ce preferă președintele”, a adăugat Vance.

Noi sancțiuni americane

Declarațiile vin după ce SUA a anunțat o nouă serie de sancțiuni împotriva Iranului, continuând ceea ce administrația Trump descrie drept o „campanie de presiune maximă”.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian adoptase un ton optimist, declarând că există o „perspectivă favorabilă” pentru negocieri. Ministrul său de externe, Abbas Araghchi, și echipa sa au plecat în Elveția pentru a se întâlni cu reprezentanții Statelor Unite.

Teheranul a respins acuzațiile lui Trump cu privire la programul iranian de rachete, numindu-le „minciuni mari”.

În discursul privind Starea Uniunii, Trump a acuzat Teheranul că „a dezvoltat deja rachete care pot amenința Europa și bazele noastre de peste hotare și lucrează la construirea de rachete care vor ajunge în curând până în Statele Unite ale Americii”.

Iranul insistă că programul său nuclear are scopuri exclusiv civile.