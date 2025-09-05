„Nu poți să vii la birou în șlapi sau ca la piață”. Angajații Ministerului Proiectelor Europene, avertizați în scris asupra unor „reguli de bun simț”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, le-a trimis angajaților un mesaj intern în care îi avertizează asupra ținutei de la birou: „Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcați de plajă sau ca la piață”.

Într-un mesaj postat vineri pe Facebook, Pîslaru spune că de când a preluat mandatul de ministru le-a cerut colegilor săi din minister o serie de lucruri administrative, între care:

„Să nu mai folosească mașinile de serviciu în interes personal și să nu se mai plimbe cu ele prin vacanțe.

Să respecte programul normal de lucru și să nu mai chiulească de la birou.

Să reducă numărul deplasărilor inutile în străinătate pe bani publici.

Să transmită documentele în format digital, ca să salvăm timp și hârtie”.

„Le-am reiterat negru pe alb aceste reguli de bun simț și de respect”

Ministrul USR afirmă că astăzi și-a „permis aroganța” să le ceară angajaților să respecte o ținută vestimentară decentă, așa cum scrie în Regulamentul intern al instituției, aprobat în ianuarie 2025.

„Altfel spus, să venim la serviciu îmbrăcați decent, din respect față de oamenii care ne plătesc salariile. Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcați de plajă sau ca la piață. Marea lor majoritatea în mod evident respectă deja aceste prevederi și le sunt recunoscător, însă ca în mai toate instituțiile există și câțiva „speciali” – oameni care se cred „mai egali” decât ceilalți. Așa că le-am reiterat negru pe alb aceste reguli de bun simț și de respect. Înțeleg că o mică parte dintre ei s-au simțit lezați că îi defăimez și că vor emite un drept la replică. Voiam doar să îi anunț public că nu-mi pare rău”, mai spune Dragoș Pîslaru în mesajul postat pe Facebook.

„Nu vreau să spun de șlapi”

Contactat de Digi24.ro, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că unii angajați veneau la birou de parcă ar merge la un meci de fotbal sau la colțul străzii:

„Am avut formulare de feedback din partea colegilor: lumea se îmbracă uneori ca la un meci de fotbal. Nu vreau să spun de șlapi, dar nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri. E o chestiune de respect reciproc. Nu cer costum și cravată, dar să fii îmbrăcat decent. E absolut firesc. Nu e vorba de uniformă sau de un cod vestimentar impus, ci de faptul că nu poți să vii în șlapi sau ca la piață la birou. Suntem într-o instituție publică, vii îmbrăcat profesionist”.