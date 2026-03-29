„Nu s-a mai întâmplat așa ceva în ultimele secole” la basilica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Șefii Biserici Catolice, interziși de poliția israeliană, de Florii, la slujbă. Reacție dură de la Paris

În dimineața Duminicii Floriilor catolice, poliția israeliană le-a interzis patriarhului latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, și custodelui Țării Sfinte, părintelui franciscan Francesco Ielpo, intrarea în bazilica Sfântului Mormânt din Ierusalim pentru a celebra Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor după ritul roman sau latin, informează agenția de presă Vatican News.

Este un fapt fără precedent din istoria ultimelor veacuri, iar faptul a fost comunicat printr-o Notă de presă comună a Patriarhiei latine a Ierusalimului și a Custodiei franciscane a Țării Sfinte, informează sursa citată.

„A interzice intrarea celor care îndeplinesc cele mai înalte responsabilități bisericești pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte”, se remarcă în comunicatul de presă, constituie ”o măsură evident irațională și grav disproporționată”. Decizia poliției israeliene este considerată de cele două instituții catolice din Țara Sfântă ”pripită și fundamental greșită, fiind viciată de considerente improprii”, care ”reprezintă o gravă îndepărtare de principiile fundamentale de rezonabilitate, libertate de cult și respect prevăzute în status-quo”.

Opriți pe traseu de Poliție

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa și preotul franciscan Francesco Ielpo au fost opriți pe traseu ”în timp ce înaintau în formă privată și fără nicio trăsătură de procesiune ori de act ceremonial”, se mai menționează în Nota comună, cei doi lideri catolici fiind constrânși să se întoarcă înapoi.

Este pentru ”prima dată în decursul secolelor”, se mai evidențiază în Nota comună, când ”se interzice capilor unei Bisericii să celebreze Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor în bazilica Sfântului Mormânt”. Este vorba de ”un precedent foarte grav” care ignoră ”sensibilitatea a miliarde de persoane din lumea întreagă care, în timpul acestei săptămâni, își îndreaptă privirile către Ierusalim”.

Patriarhul latin Pizzaballa și custodele franciscan al Țării Sfinte Ielpo ”își exprimă profunda amărăciune față de credincioșii creștini din Țara Sfântă și din toată lumea pentru faptul că rugăciunea dintr-o zi printre cele mai sacre ale calendarului creștin a fost interzisă felul acesta”, se arată în comunicat.

În Duminica Floriilor, potrivit celor comunicate în precedență de Patriarhia latină a Ierusalimului, este prevăzută o rugăciune pentru pace în sanctuarul ”Dominus Flevit” de pe Muntele Măslinilor, prezidată de patriarhul latin al Ierusalimului care invocă binecuvântarea asupra Cetății Sfinte.

Rugăciune la biserica din Grădina Ghetsemani

Ulterior, contactat la Ierusalim în cursul după-amiezii de Redacția Română Radio Vatican, preotul catolic Cristian Văcaru a confirmat comunicarea Patriarhiei, precum și faptul că duminică 29 martie a.c., au avut loc trei alarme în aproximativ două ore în vestul Cetății Sfinte: 13.22, 13.28 și 15.34. Nu au fost raportate victime umane, nici pagube materiale. Rugăciunea pentru pace anunțată de Patriarhia latină a Ierusalimului și programată inițial la ”Dominus Flevit” a fost săvârșită, în cele din urmă, la biserica din Grădina Ghetsemani cu aproximativ 45 de minute mai târziu față de ora anunțată.

Reacție vehementă a lui Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat poliția israeliană pentru că i-a împiedicat Patriarhul Latin al Ierusalimului să oficieze liturghia de Duminica Floriilor, afirmând că libertatea de cult „pentru toate religiile” trebuie garantată în Ierusalim, scrie site-ul Al Arabya.

„Condamn această decizie a poliției israeliene”, care l-a împiedicat pe cardinalul Pierbattista Pizzaballa – cea mai înaltă personalitate catolică din Israel și teritoriile palestiniene – a declarat Macron pe X.

Acțiunea lor „se adaugă unei serii îngrijorătoare de încălcări ale statutului locurilor sfinte din Ierusalim”, a afirmat el.