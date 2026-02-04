Sari direct la conținut
„Nu sunt Mama Omida, nici Dumnezeu, ca să rezolv”. Reacția primarului unde 50.000 de oameni nu au apă potabilă de trei luni

Constantin Panțurescu, primar al orașului Curtea de Argeș Foto: Facebook

Constantin Panțurescu, primarul PSD al orașului Curtea de Argeş, a fost deranjat de o întrebare pusă de o jurnalistă Antena3 care a vrut să știe când se va rezolva problema apei potabile din orașul pe care-l conduce.

„Când o sa rezolv o să vă spun, nu am o soluție, bat din palme, nu sunt nici Mama Omida, nici Dumnezeu să le rezolv”, a replicat, iritat, Panțurescu.

Criza de apă din Curtea de Argeș durează de peste trei luni, după ce operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea este improprie consumului uman, întrucât a fost detectată Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă.

Într-un răspuns dat de Guvern pe 30 ianuarie la solicitarea HotNews, executivul anunța că premierul Bolojan a cerut vineri „tuturor instituțiilor implicate” să analizeze situația celor 50.000 de oameni fără apă potabilă și să prezinte o analiză.

„În ședința de guvern de azi (n.r. 30 ianuarie), premierul a cerut tuturor instituțiilor implicate să prezinte săptămâna viitoare o analiză a situației și a termenelor până la revenirea la condiții normale”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit unui reportaj realizat de Antena3, la ultimele teste efectuate de Direcția pentru Sănătate Publică nu a mai fost identificată bacteria în apă, dar oamenii spun că apa miroase și nu poate fi folosită. „Miroase, miroase, miroase foarte urât. E greu că suntem bătrâni. Trebuie să facem baie, să spunem, vasele, să facem mâncare”, a spus o localnică pentru Antena3.

Primarul Panțurescu a invocat drept soluție pentru rezolvarea acestor probleme schimbarea rețelei de tratare a apei. 

 

