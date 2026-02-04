„Nu sunt Mama Omida, nici Dumnezeu, ca să rezolv”. Reacția primarului unde 50.000 de oameni nu au apă potabilă de trei luni

Constantin Panțurescu, primarul PSD al orașului Curtea de Argeş, a fost deranjat de o întrebare pusă de o jurnalistă Antena3 care a vrut să știe când se va rezolva problema apei potabile din orașul pe care-l conduce.

„Când o sa rezolv o să vă spun, nu am o soluție, bat din palme, nu sunt nici Mama Omida, nici Dumnezeu să le rezolv”, a replicat, iritat, Panțurescu.

Criza de apă din Curtea de Argeș durează de peste trei luni, după ce operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea este improprie consumului uman, întrucât a fost detectată Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă.

Într-un răspuns dat de Guvern pe 30 ianuarie la solicitarea HotNews, executivul anunța că premierul Bolojan a cerut vineri „tuturor instituțiilor implicate” să analizeze situația celor 50.000 de oameni fără apă potabilă și să prezinte o analiză.

„În ședința de guvern de azi (n.r. 30 ianuarie), premierul a cerut tuturor instituțiilor implicate să prezinte săptămâna viitoare o analiză a situației și a termenelor până la revenirea la condiții normale”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit unui reportaj realizat de Antena3, la ultimele teste efectuate de Direcția pentru Sănătate Publică nu a mai fost identificată bacteria în apă, dar oamenii spun că apa miroase și nu poate fi folosită. „Miroase, miroase, miroase foarte urât. E greu că suntem bătrâni. Trebuie să facem baie, să spunem, vasele, să facem mâncare”, a spus o localnică pentru Antena3.

Primarul Panțurescu a invocat drept soluție pentru rezolvarea acestor probleme schimbarea rețelei de tratare a apei.