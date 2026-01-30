Criza apei potabile din Curtea de Argeș: Premierul vrea un termen până la revenirea la „condiții normale” / De patru luni, 50.000 de oameni sunt expuși la apă contaminată

Rezervor de apă potabilă instalat de Primăria Curtea de Argeș | Foto: Facebook.com / Primăria Curtea de Argeș

Premierul Ilie Bolojan a cerut vineri „tuturor instituțiilor implicate” să analizeze situația celor aproximativ 50.000 de oameni din zona Curtea de Argeș care au rămas fără apă potabilă de aproximativ patru luni. Operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea este improprie consumului uman, fiind contaminată cu o bacterie. Guvernul a fost criticat pentru lipsa de acțiune în acest caz și de un lider PNL.

Termenul dat de premier pentru finalizarea analizei este săptămâna viitoare, a transmis pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

„În ședința de guvern de azi, premierul a cerut tuturor instituțiilor implicate să prezinte săptămâna viitoare o analiză a situației și a termenelor până la revenirea la condiții normale”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, la o zi după ce HotNews a cerut o reacție din partea Guvernului privind situația din Curtea de Argeș.

Cu o zi în urmă, deputata Alina Gorghiu, care este membră în Biroul Politic Național al PNL, adică forul de conducere al partidului, a spus că „din păcate, nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave care afectează direct sănătatea oamenilor”.

Ulterior, Alina Gorghiu a ținut să precizeze, pentru HotNews, că s-a referit la Ministerul Mediului, condus de ministra USR Diana Buzoianu, nu la întregul Guvern.

Apa potabilă, contaminată cu „o bacterie extrem de periculoasă”

Criza de apă din Curtea de Argeș durează de aproximativ patru luni de când operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea rămâne improprie consumului uman. De atunci, administrația locală distribuie ape prin bazine și cisterne, cum s-a întâmplat și la criza de apă din Prahova.

În comunicatul de presă de joi, PNL Argeș, condus de Alina Gorghiu, preciza că după „luni de inacțiune”, conducerea AquatermAG’98 Argeș, care este o companie de stat, „confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet, conform buletinului de analiză emis în urma testărilor de laborator”.

„Clostridium perfringens este o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate. Prezența acestei bacterii într-un sistem de apă tratată indică deficiențe majore de siguranță și monitorizare”, conform comunicatului de presă.

În comunicatul de presă Alina Gorghiu făcea „un apel public” către Guvern și autoritățile locale „să trateze această situație cu maximă urgență și să identifice o soluție concretă și imediată, care să asigure accesul sigur la apă potabilă pentru populație”.