„Nu sunt mulțumit de nimic legat de acel război”. Trump anunță o nouă inițiativă pentru încheierea conflictului din Ucraina

Liderul de la Casa Albă a semnalat duminică că este gata să îl sune pe Vladimir Putin, să îi cheme la Casa Albă pe aliații europeni pentru noi discuții și chiar să impună noi sancțiuni pentru a grăbi negocierile de pace, scriu Reuters și BBC.

Liderii europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat Donald Trump duminică.

Președintele american a adăugat că va discuta „în curând” și cu președintele rus Vladimir Putin, semnalând totodată că administrația sa este pregătită să treacă la a doua fază a sancțiunilor împotriva Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că sancțiunile sunt „o idee bună” și a îndemnat țările europene să înceteze achiziționarea de energie din Rusia.

Noile declarații vin în contextul în care Rusia a lansat cel mai mare bombardament aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului, omorând patru persoane și lovind pentru prima dată clădirea principală a guvernului ucrainean din Kiev.

Rusia a intensificat de altfel atacurile asupra Ucrainei de când Trump și Putin au ținut un summit în Alaska luna trecută.

După atac, în timpul căruia Rusia a lansat cel puțin 810 drone și 13 rachete, Trump a declarat că „nu este mulțumit de situație”.

„Nu sunt mulțumit de situație”, a declarat Trump. „Nu sunt mulțumit de ei. Nu sunt mulțumit de nimic legat de acel război”, a subliniat președintele SUA. „Vom rezolva problema”, a afirmat el.

„Anumiți lideri europeni vor veni în țara noastră luni sau marți, individual”, a mai spus Trump.

Nu a fost însă clar la cine s-a referit Trump.

Noi sancțiuni

În declarația pentru ABC News, Zelenski a spus că partenerii europeni care continuă să cumpere petrol și gaze rusești „nu sunt corecți”.

El a adăugat: „Trebuie să încetăm să mai cumpărăm orice fel de energie din Rusia și, apropo, orice fel de acorduri cu Rusia. Nu putem avea niciun acord dacă vrem să-i oprim”.

Zelenski a salutat, de asemenea, planurile lui Trump de a impune taxe secundare țărilor care fac comerț cu Rusia, cu scopul de a împiedica Moscova să finanțeze războiul.

„Cred că ideea de a impune tarife țărilor care continuă să încheie acorduri cu Rusia este una corectă”, a afirmat el.

Rusia a vândut petrol și gaze în valoare de aproximativ 985 de miliarde de dolari de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, în martie 2022, potrivit grupului de reflecție Centre for Research on Energy and Clean Air.

Cei mai mari cumpărători au fost China și India. UE a redus dramatic, dar nu a oprit complet, achizițiile de energie din Rusia. În iunie, Bruxelles a prezentat planuri de a înceta toate achizițiile până în 2027.

„Economia rusă se va prăbuși complet”

Luna trecută, SUA a impus tarife de 50% asupra mărfurilor din India, ca pedeapsă pentru continuarea achizițiilor de petrol rusesc.

Guvernul indian a declarat că va continua să urmărească „cea mai bună afacere” în ceea ce privește achizițiile de petrol, în interesul economic al populației sale.

Și la o reuniune la Beijing săptămâna trecută, Rusia a declarat că va crește livrările de gaz către China.

Intervenția lui Zelenski vine în contextul în care grupul OPEC+ al țărilor producătoare de petrol, care include Rusia, a convenit din nou să crească producția, o măsură care ar putea genera scăderi de prețuri.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pentru emisiunea Meet the Press a NBC că SUA caută mai mult sprijin din partea UE pentru a impune taxe secundare țărilor care cumpără petrol rusesc.

Bessent a afirmat că, dacă țările UE vor crește sancțiunile și tarifele secundare aplicate țărilor care cumpără petrol rusesc, „economia rusă se va prăbuși complet, iar acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”.

„Ne aflăm acum într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă”, a spus el.