„Nu sunt niște terchea-berchea oamenii ăștia, sunt magistrați”. Un fost președinte al CCR acuză Guvernul în conflictul generat de proiectul privind pensiile speciale

Fostul președinte al Curții Constituționale (CCR) și unul dintre autorii Constituției, Augustin Zegrean, reacționează în conflictul generat de proiectul Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor speciale și acuză că Executivul „își bate joc” de magistrați, prin modul în care a făcut aceste modificări, fără a se consulta cu ei.

Zegrean contestă faptul că aceste modificări sunt făcute de către guvern, considerând că acesta nu poate lua rolul Parlamentului. argumentează prin faptul că România are trei puteri: legislativă (Parlamentul), executivă (Guvernul) și judecătorească, deci Guvernul nu poate lua rolul Parlamentului.

Augustin Zegrean a spus, miercuri, pentru Digi24.ro că, în opinia sa, cele trei puteri ale statului – legislativă (Parlamentul), executivă (Guvernul) și judecătorească – trebuie să colaboreze loial, „nu în batjocură”.

„Constituția spune că în statul român sunt 3 funcții ale statului – legiferarea, exercitată de Parlament, funcția administrativă, exercitată de Guvern și funcția judecătorească. Aceste trei puteri sunt egale, nu una e mai tare decât alta, sunt egale și regula constituțională este că puterile statului trebuie să colaboreze în mod loial, nu în batjocură”, a declarat Augustin Zegrean.

El a explicat că Guvernul nu este putere legiuitoare, acest atribut fiind al Parlamentului.

„Nu e în regulă să vină Guvernul, care nici măcar nu e putere legiuitoare, să modifice Legea. Ce ar zice dacă un judecător i-ar modifica Legea de funcționare? Nu judecătorii și-au stabilit acest statut. Statutul a fost modificat în ultimii 5 ani de 3 ori. Nu se poate să lucrezi așa, că nu știi astăzi ce faci mâine. Țara nu trebuie condusă prin ordonanță de urgență, ci prin legi”, a explicat fostul președinte al CCR.

„Care e argumentul, că ceilalți au pensie mică?”

Augustin Zegrean adaugă și că nu înțelege care este argumentul Guvernului pentru modificarea legii privind pensiile magistraților.

„Nu sunt niște terchea-berchea oamenii ăștia, sunt magistrați, au dat zeci de examene. Nu am niciun interes, sunt pensionar de ceva timp, nu mai contează pentru mine. Dar nu se poate să îți bați joc de ei. Care e argumentul, că ceilalți au pensie mică? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici, că oricum dacă scazi pensiile magistraților, nu se duc la bugetul de pensii, se duc la bugetul de stat”, a explicat Zegrean.

Fostul judecător CCR crede că din acest conflict între magistrați și Guvern românii înțeleg că „judecătorii sunt ăia răi, care au pensii mari, salarii mari, ies la pensie devreme și le dau lor soluții tâmpite”.

„Dar putem discuta mult despre soluții tâmpite. O explicație ar fi că avem peste 40.000 de acte normative, legi care se schimbă de pe o zi pe alta”, a declarat Zegrean.

Protestele magistraților / Cum vrea Guvernul să reducă pensiile speciale

După cele 15 curți de apel din România care au anunțat marți că își suspendă activitatea, miercuri și magistrații de la mai multe tribunale și judecătorii din țară au anunțat că se alătură protestului generat de proiectul Guvernului Bolojan de reducere a pensiilor speciale.

Adunările generale convocate de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii în instanțe și parchete au termen limită până astăzi să se întrunească „în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției”.

Cu o zi în urmă, majoritatea curților de apel din țară au anunțat că declanșează proteste și că vor suspenda activitatea până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că modificările privind pensiile magistraților reprezintă un obiectiv al coaliției de guvernare și că vor avea loc noi discuții între partidele care formează Guvernul.

Proiectul prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani. Magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime. Modificări sunt și în ceea ce privește cuantumul pensiei: ea nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării.

În proiectul care are scopul de a reforma sistemul de pensii din magistratură, nu sunt incluși și judecătorii CCR, pentru că statutul acestora este prevăzut într-o altă lege, au explicat reprezentanții Guvernului.

Conform proiectului, reforma privind pensiile magistraților ar trebui să fie adoptată până la data de 1 octombrie 2025 – atunci când proiectul de lege ar trebui să intre în vigoare.

Magistrații se vor putea în continuare pensiona anticipat, conform proiectului, însă doar după ce vor avea 35 de ani vechime. Dacă se pensionează pentru că au vechime însă nu îndeplinesc și vârsta cerută de lege, atunci li se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Proiectul prevede și că este nevoie de o „nouă eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați”. Astfel că, se va adăuga, anual, o perioadă suplimentară de 1 an și jumătate până în anul 2036.