„Nu ținem cont de oră atunci când se îndeplinesc pragurile pentru emiterea unui cod roșu”. Noi explicații după mesajul Ro-Alert de la 4 dimineața

Așa arăta un drum din București azi dimineață, după viscolul de noaptea trecută | Foto: Facebook - Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti

După ce bucureștenii au fost treziți noaptea trecută, la ora 4.20, de un mesaj Ro-Alert care anunța cod roșu de „ninsoare abundentă”, directoarea departamentului de prognoză din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a explicat la rândul său de ce s-a emis mesajul la „prima oră a dimineții”.

Într-o intervenție miercuri la Antena 3 CNN, Florinela Georgescu a spus că, potrivit legislației, alertele sistemului Ro-Alert sunt emise „atunci când sunt în vigoare coduri portocalii sau roșii”, subliniind astfel că „e o chestiune de procedură”, citează antena3.ro.

„În mai puțin de 6 ore, în București a căzut o cantitate de zăpadă cu un echivalent în apă mai mare decât media pentru întreaga lună februarie”

„În primul rând, vă pot spune care a fost justificarea codului roșu, și anume faptul că, practic, în mai puțin de 6 ore, în București a căzut o cantitate de zăpadă cu un echivalent în apă mai mare decât media lunară pentru întreaga lună februarie. Deci, până la ora 4:00, ceea ce se avertizase în cod portocaliu se realizase deja și, pentru că se estima că va continua să ningă până spre jumătatea zilei de astăzi, ceea ce s-a și întâmplat, a fost emis acel cod roșu, conform procedurilor noastre interne”, a spus directoarea din ANM.

Ea a explicat și că, potrivit legislației, alertele sistemului Ro-Alert sunt emise atunci când sunt în vigoare coduri portocalii sau roșii, „deci este o chestiune de procedură”.

„Argumentul meteorologic, iar afirmațiile pe care mi le pot asuma sunt cele de natură meteorologică și nu ținem cont de oră atunci când se îndeplinesc pragurile pentru emiterea unui cod roșu. O facem pentru că înseamnă că există un grad de risc, un grad de apariție a unor urmări ale fenomenelor meteorologice severe.

Sigur că ora a fost una mai neobișnuită, dar, pe de altă parte, personal nu cred că a fost rău faptul că am fost avertizați dimineață. Știam care este situația în orașul București. Este un oraș foarte aglomerat, am văzut evident urmările ninsorii abundente, (…) cantitatea de precipitații a fost una deosebit de mare”, a afirmat Florinela Georgescu.

Ea a mai explict că „există și situații în care, ținând cont de riscurile pe care le poate genera o astfel de aglomerație urbană, uneori mai coborâm pragurile, tocmai pentru că știm ce poate urma”.

„Au fost nenumărate situații în care mesajele Ro-Alert au deranjat o parte din populație. Pe de altă parte, există și o altă parte a populației care a avut numai beneficii în urma acestui mesaj, pentru că, totuși, chiar și la ora 4:00 dimineața mai circula cineva sau urmau să aibă o deplasare oricum”, a dăugat Florinela Georgescu.

Explicațiile DSU după mesajul Ro-Alert de la ora 4.20

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis miercuri dimineață, la ora 4.20, un mesaj Ro-Alert către locuitorii Bucureștiului și din Ilfov, în care informau că este cod roșu. Mesajul a provocat numeroase reacții critice pe rețelele sociale din cauza orei. „Există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru la acea oră”, a explicat purtătorul de cuvânt al DSU, pentru HotNews. El a oferit mai multe explicații despre decizie.

„Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”, a fost mesajul Ro-Alert transmis de autorităţi.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Mulți oameni au reclamat pe rețelele de socializare că au fost treziți brusc de sunetul puternic al alertei, considerând ora nepotrivită.

HotNews l-a întrebat pe maior Bogdan Toma, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, care este motivul pentru care s-a dat această alertă extremă, în ciuda orei deosebit de matinale.

Reprezentantul DSU a dat exemplu oamenii care pleacă devreme la lucru, precum șoferii STB, și care nu trebuie luați pe nepregătite.

„Motivul principal este caraterizat de gravitatea unui cod roșu care a fost prognozat a se manifesta la nivelul municipiului București și a județului Ilfov. Mai mult decât atât, există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru… vă dau exemplu: șoferii de la STB pleacă din case la ora 03.00, la ora 02.00 dimineața, se deplasează către muncă. Ăsta-i un aspect”, a explicat Bogdan Toma pentru HotNews.