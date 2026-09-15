„Nu vă jucați cu focul!”. Reacții ale politicienilor la protestele violente din Piața Victoriei

După violențele izbucnite în Piața Victoriei la protestul crescătorilor de ovine, mai mulți politicieni au reacționat pe Facebook și la Parlament.

HotNews transmite în regim Livetext evenimentele din Piața Victoriei.

Deputatul PSD, Mihai Fifor a transmis, pe Facebook, un mesaj în care condamnă agitatorii care au deturnat protestul oierilor. „Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul! Ticăloșilor!”.



El spune că fermierii aveau dreptul să protesteze pașnic și că nimeni nu are dreptul să „transforme protestul legitim într-un pretext pentru provocări și violență”.



„Cei vinovați de deturnarea protestului și de violențele împotriva jandarmilor trebuie identificați DE URGENȚĂ și trebuie să plătească! Fără excepții, fără protecție și fără jumătăți de măsură! Oricine ar fi ei și indiferent în numele cui acționează!”, mai transmite deputatul PSD.

George Simion: „Forțele de ordine să acționeze cu reținere”

Tot pe Facebook, George Simion, liderul AUR, îndeamnă la proteste pașnice

„Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă”, mai spune Simion.

Șeful AUR a transmis și că „România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei”.

„Jandarmii au bătut deputații S.O.S. România”

Diana Șoșoacă, președinta partidului S.O.S România a transmis printr-o postare pe Facebook că „jandarmii au gazat și au bătut” deputați ai partidului care sunt prezenți în Piața Victoriei.

„Cerem ajutor internațional”, mai spune ea.

Într-o altă postare, Șoșoacă acuză că „susținătorii unui așa-zis candidat au distrus protestul ciobanilor”, că „au venit cu bâte și au bătut jandarmii”.

„Nu sunt consecințe ale unor decizii luate acum”

Întrebat marți despre protestele crescătorilor de ovine din Piața Victoriei, Radu Miruță, care este vicepremierul USR, dar și ministru în cabinetul Bolojan a răspuns că nemulțumirile oierilor nu cauzate de decizii recente.



„Eu sunt vicepremier, dar nu am în subordine ministerul Agriculturii. Nemulțumirile oamenilor sunt îndreptățite, dar nu sunt consecințe ale unor decizii luate acum. Sunt consecințele unor decizii luate de cei care încearcă să se apropie politic de acești oameni”.



Apoi, jurnaliștii de la Parlament au insistat, întrebând dacă reprezentanții protestatarilor au fost invitați la Guvern pentru a discuta despre revendicările lor.



„Cu siguranță premierul Bolojan este în discuții cu reprezentanții acestor oameni”, a fost răspunsul lui Miruță.

„Vor trebui să fie susținuți de viitorul Guvern”

Din partea liberalilor, deputatul Ionel Bogdan a declarat, tot la Parlament că e nevoie ca un Guvern cu puteri depline să susțină cauzele crescătorilor de ovine.

„Am văzut că în centrul acelor fermieri a ajuns și liderul AUR, ba mai mult decât atât mai mulți (n.red – protestatari) au fost și în sediul AUR, sigur, vom vedea care va fi rezultatul. Cred că pentru fermieri e important ca un Guvern legitim cu o majoritate parlamentară să le sprijine cauzele”, a declarat Bogdan.

Deși spune că sunt corecte revendicările, crede că asocierea politică este „mai puțin corectă”:

„Cred că problemele pe care le au fermierii vor trebui susținute de următorul Guvern și sper să avem în cel mai scurt timp un Guvern care să poată să îi ajute”.

Proteste violente în Piața Victoriei

Câteva mii de fermieri protestează marți în fața Guvernului. Acțiunea a fost promovată inclusiv de susținătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

În Piața Victoriei, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de două ori, după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte. Jandarmeria București spune că este posibil ca printre manifestanți să fie „persoane infiltrate și instigatori care încearcă să provoace dezordine”.

În aceeași zi cu protestul fermierilor, AUR organizează ziua porților deschise la sediul partidului din București, sediu aflat chiar lângă Piața Victoriei.