„Nu vă opuneți AI” și „capital uman de valoare redusă”: Mesajele băncilor care dau afară mii de angajați

Georges Elhedery (al doilea din stânga), directorul general al HSBC, alături de alți șefi din domeniul bancar, FOTO: Vernon Yuen / Zuma Press / Profimedia

Banca multinațională HSBC le cere angajaților să nu se opună inteligenței artificiale, spunând că aceasta va distruge locuri de muncă, dar va crea altele noi. O altă mare companie bancară din lume, Standard Chartered, a încercat să-și calmeze personalul în legătură cu unele comentarii potrivit cărora tehnologia ar înlocui „capitalul uman de valoare redusă”, relatează Reuters.

Agenția de presă notează că previziunile venite de la două dintre cele mai mari bănci din lume reprezintă cel mai clar semnal de până acum privind perturbarea produsă de o tehnologie care poate absorbi și procesa volume uriașe de date, îndeplinind sarcini realizate anterior de oameni.

Georges Elhedery, CEO-ul HSBC, a spus, miercuri, în timpul unei discuții avute l Hong Kong cu investitori și analiști, că este important ca angajații să rămână implicați în inițiativele și eforturile companiei. El a subliniat că salariații ar trebui „să fie alături de noi în această transformare, nu să lupte împotriva noastră, să nu se simtă excluși, anxioși, copleșiți și să nu se opună schimbării”.

Bancherul a adăugat că AI i-ar putea transforma pe angajați în „versiuni mai productive ale lor înșiși”.

„Cu toții știm că inteligența artificială generativă va distruge anumite locuri de muncă și va crea locuri de muncă noi”, a mai spus Elhedery.

Mii de concedieri anunțate de o altă bancă importantă

Comentariile sale vin la doar o zi după ce Standard Chartered a anunțat că va elimina aproape 8.000 de locuri de muncă. Bill Winters, CEO-ul băncii, a spus că prin concedieri va fi înlocuit cu tehnologie „capital uman de valoare redusă”.

El a precizat că banca va reduce cu 15% rolurile din funcțiile corporative până în 2030, subliniind că angajații din așa-numitele roluri de „back office” sunt deosebit de vulnerabili. „Back office” este un termen din mediul de afaceri care se referă la departamentele interne care nu interacționează direct cu clienții, dar care susțin funcționarea companiei.

HSBC are peste 211.000 de angajați, în timp ce Standard Chartered are aproximativ 83.000 de angajați.

Winters a încercat să limiteze impactul comentariilor sale într-un document transmis miercuri, în care spune că angajații sunt valoroși și că orice schimbări vor fi gestionate „cu grijă și atenție”.

Bill Winters, directorul general al băncii Standard Chartered, FOTO: Xiaomei Chen / Zuma Press / Profimedia

Băncile vorbesc tot mai deschis despre reduceri de personal în urma adoptării AI

Analiștii de la banca de investiții Morgan Stanley au constatat că firmele din domeniul bancar, tehnologic și al serviciilor profesionale au concediat 1 din 20 de angajați în ultimul an ca urmare a implementării instrumentelor de inteligență artificială.

Un raportan al Morgan Stanley arată că lucrătorii de la distanță, de care firmele de servicii financiare depind pentru a-și derula multe dintre serviciile IT în locații precum India sau Polonia, precum și tinerii angajați aflați la început de drum sunt cei mai afectați de aceste schimbări.

Băncile au fost reticente în a discuta public amploarea pierderilor de locuri de muncă, deși acest lucru se schimbă treptat.

Goldman Sachs le-a transmis angajaților, în octombrie, informații despre posibile reduceri de personal și despre o încetinire a angajărilor, potrivit unui memoriu intern văzut de Reuters. Gigantul de pe Wall Street este, de asemenea, una dintre companiile care adoptă inteligența artificială.

Charlie Scharf, CEO-ul Wells Fargo, a spus în decembrie că numărul angajaților nu a fost redus ca urmare a implementării instrumentelor AI, dar că „se realizează mult mai multe lucruri” datorită acestei tehnologii.

Concedierile pe scară largă îi îngrijorează pe unii experți

Pe măsură ce băncile devin mai directe în privința modului în care AI ar putea înlocui locurile de muncă de rutină, cresc temerile legate de amploarea perturbărilor.

Directorul fondului suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a avertizat în aprilie că folosirea AI pentru reducerea locurilor de muncă riscă să provoace o reacție de respingere a acestei tehnologii, în condițiile în care angajații rezistă adoptării sale pentru a nu se face singuri redundanți.

Winters de la Standard Chartered a afirmat că angajații care doresc să se recalifice vor avea această oportunitate. Însă voci din mediul academic au avertizat că personalul ar putea deveni demoralizat.

„Trebuie să fim prudenți să nu concediem prea mulți angajați, deoarece poate veni un moment mai devreme decât ne așteptăm când potențialul [maxim] de productivitate al AI va fi atins, iar atunci veți avea nevoie de acești oameni”, a declarat Fabian Braesemann de la Oxford Internet Institute.

În Marea Britanie, șase din zece persoane cred că AI va elimina mai multe locuri de muncă decât va crea, iar una din cinci crede că aceasta va duce la tulburări civile, potrivit unor cercetări realizate de Institutul pentru Inteligență Artificială de la King’s College.