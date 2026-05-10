Un lider PNL din tabăra anti-Bolojan dă asigurări: Nu va pleca nimeni din partid şi nici nu se va scinda

Rareş Bogdan, europarlamentar PNL, a susținut duminică, într-o declarație transmisă publicației spotmedia.ro, că nu va pleca nimeni din partid şi nici nu se va scinda partidul, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar unii dintre liberali ar fi vrut rămânerea la guvernare, citează News.ro.

Liberalul spune că, deşi nu este un susţinător al actualului preşedinte al partidului, asta nu înseamnă că nu vorbeşte cu el şi că nu colaborează.

Rareș Bogdan este prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal. FOTO: Lucian Alecu / Alamy / Alamy / Profimedia

Rareş Bogdan afirmă, în mesajul transmis, că a fost unul dintre cei care l-au anunţat pe Ilie Bolojan, încă din iunie anul trecut, după alegerile prezidenţiale, la momentul în care a fost desemnat prim-ministru, că PSD nu vrea reforme.

„I-am văzut cum s-au comportat în şedinţele de Coaliţie, trei ani la rând. Din păcate, luni de zile, în cazul lui Ilie Bolojan, şi ani, în cazul lui Ciucă sau al lui Cîţu, PSD i-a îmbrăţişat şi i-a adormit”, a declarat eurodeputatul liberal.

Potrivit declaraţiilor lui Rareş Bogdan, deşi a fost o şedinţă tensionată a Biroului Politic Naţional – unde s-a decis intrarea în Opoziţie – nimeni nu va pleca din PNL, iar decizia conducerii partidului va fi respectată, ceea ce reprezintă o lovitură pentru actuala conducere a PSD, presată să revină cât mai repede la guvernare.

„Eu am intrat în politică în PNL şi de aici voi pleca atunci când va fi cazul. Doar PNL şi atât. Asta nu înseamnă că aş fi vreodată un aplaudac. Cu siguranţă nu sunt şi nu voi fi. Dar nici nu sunt un om care să nu respecte deciziile partidului. S-a luat o decizie, o respect – iar aceasta din urmă, cea fără PSD, chiar îmi convine. E pe gustul meu”, a subliniat liderul PNL în mesajul transmis spotmedia.ro.

Rareş Bogdan apreciază, de asemenea, că 2 ani şi 8 luni în Opoziţie „înseamnă mult, foarte mult”: „Bazinele electorale sunt foarte bine conturate la ora actuală, iar tendinţele din Europa arată foarte clar că ne îndreptăm într-o anumită direcție, în care voturile se îndreaptă spre conservatorism”.