VIDEO Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, primit miercuri seară la Paris de omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat că nu a văzut încă „semne” care să indice că Rusia ia măcar în calcul să pună capăt invaziei asupra țării sale, lansată în 2022, scrie AFP.

„Din păcate, nu am văzut încă semne din partea Rusiei care să arate că ei (ruşii) vor să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski în fața presei, el declarându-se totodată convins că Europa şi Statele Unite vor ajuta Kievul „să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a avansa spre o soluţie diplomatică”.

La rândul său, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri seară, primindu-l la Palatul Elysée pe omologul său ucrainean, că europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată” și la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”.

„Europa este aici, pentru prima dată cu acest nivel de angajament şi de intensitate”, a declarat preşedintele francez în faţa presei. „Acum problema este de a cunoaşte sinceritatea Rusiei şi a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pace”, a adăugat Macron cu o zi înainte de summitul „Coaliției voluntarilor” – ai cărei membri sunt gata să furnizeze garanții de securitate pentru Ucraina – şi de o convorbire pe care aceștia urmează să o aibă joi cu Donald Trump.

„Coaliţia voluntarilor” este formată din 31 de ţări, în principal europene, între care și România, care au promis sprijin Ucrainei împotriva agresiunii ruse şi care este co-prezidată de liderii Franței, Emmanuel Macron, și Marii Britanii, Keir Starmer.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Astfel, țările reunite în „Coaliţia voluntarilor” s-au declarat dispuse să acorde sprijin armatei ucrainene și chiar să trimită soldați în Ucraina odată ce se va încheia un armistițiu cu Moscova, pentru a descuraja Rusia de la orice nouă agresiune.

Summit privind Ucraina la Paris, apoi discuție cu Trump

Președintele francez Emmanuel Macron, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni vor discuta joi cu președintele american Donald Trump, la încheierea summitului „Coaliţiei voluntarilor”, a anunțat miercuri Palatul Elysée.

Summitul „Coaliției voluntarilor” este programat la ora 10:30 (11:30 în România), cu mai mulți lideri prezenți la Paris: pe lângă Macron și Zelenski, vor fi acolo președinții instituțiilor europene Ursula von der Leyen și Antonio Costa, președintele finlandez Alexander Stubb, șefa guvernului danez Mette Frederiksen și premierul polonez Donald Tusk, în timp ce alți lideri de stat sau de guvern vor participa prin videoconferință.

Summitul va fi urmat la ora locală 14:00 (15:00 în România) de o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, apoi de o conferință de presă la palatul prezidențial francez la ora 15:00 (16:00, ora României).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit încă de miercuri seara la Paris, unde va pregăti cu Emmanuel Macron summitul de a doua zi. Liderul de la Kiev a declarat că intenționează să discute joi cu Donald Trump despre sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.